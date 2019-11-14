Медики рассказали, как определить авитаминоз

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Распространенная проблема перед началом зимы.Дни становятся все короче, солнце выглядывает все реже, значит – зима близко. Одни украинцы делают прививку от гриппа, а другие — спешат закупиться в аптеке мультивитаминами против сезонного авитаминоза. Рассказываем о признаках авитаминоза и о продуктах, которые спасут от это этого заболевания.Врачи считают, что мы наиболее уязвимы к авитаминозу осенью, особенно люди средних лет и подростки. У детей, как правило, дело до авитаминоза не доходит, поскольку у них питание сбалансированное и уход более тщательный.Что такое витамины и зачем они нужны?Витамины – это органические соединения, которые необходимы для жизнедеятельности нашего организма. Они выполняют три главные функции: являются источником энергии, строительным материалом для клеток, а также поддерживают регуляцию обменных процессов. При этом, из-за очень высокой биологической активности, витамины необходимы в сравнительно небольших количествах — от нескольких микрограммов до десятков миллиграммов в сутки.По мнению врачей, правильное и рациональное питание в полной мере насыщает организм необходимыми витаминами. Однако есть исключение – это витамин D, получить его из пищи практически невозможно.Когда бывает авитаминоз?Причины появления этого заболевания бывают разными. Прежде всего, это неправильное питание, отсутствие разнообразия в пище, недостаток в рационе фруктов и овощей, употребление полуфабрикатов и рафинированных продуктов. Более того, исследования показали, что болезни ЖКТ и кишечной флоры негативной влияют на усвоение витаминов организмом.Авитаминоз может появляться и по вине самого человека – из-за употребления антивитаминов. Это препараты, вызывающие снижение или полную потерю биологической активности витаминов. Среди них: противотуберкулезные препараты, антидепрессанты, противораковые препараты, кумарины и так далее.Как определить авитаминоз?Зачастую авитаминоз – это комплексное заболевание, когда в организме не хватает сразу нескольких групп витаминов.Так, например, недостаток витамина С может вызывать частые простуды, кровоточивость десен, расслоение ногтей и общую утомляемость. Витамин С отвечает за иммунитет, поэтому как раз на период начала осени приходится значительная волна простудных заболеваний (плюс сырая погода). Также этот витамин «отвечает» за кроветворение и обмен веществ, поэтому из-за нехватки витамина С мы можем набирать лишние килограммы,– пояснила диетолог.Нехватка витаминов группы В – усталость, сонливость, депрессия, трещинки в уголках рта, выпадение волос, сухость кожи. Также они ответственны за умственную деятельность.Чаще всего из группы витаминов В бывает нехватка В?, ответственного за кроветворение и функционирование нервной системы, поэтому его недостаток как раз и вызывает усталое, апатичное состояние организма.Витамин D – на третьем месте по недостаче. Он синтезируется кожей под воздействием солнечных лучей, поэтому зимой он производится значительно меньше. Этот витамин отвечает за усвоение кальция, который в свою очередь ответственный за функционирование костной ткани – вот почему на февраль-март, особенно у людей пожилого возраста, часто случаются переломы в результате падения, проявления остеопороза.Сухость и потрескивание локтей – свидетельствует о нехватке жирорастворимых витаминов – А, D, E.К авитаминозу также относится и нехватка микроэлементов, чаще всего – цинка и меди. Сухость кожи и выпадение волос– тоже «их» симптом.Симптомы авитаминозаВитамин А. Его можно получить из корнеплодов, особенно это касается морковки, яичного желтка, сливочного масла.Когда в организме возникает дефицит витамина А, человек начинает страдать так называемой куриной слепотой, то есть снижением остроты зрения в сумерках. Зачастую у больного поражается кожа, слизистая оболочка кишечника, бронхов, мочеполовой системы.Витамин В можно получить из различных каш, красного перца, яблок, укропа, петрушки.Недостаток этого витамина может проявляться как усталость, депрессия, сонливость, повышенная усталость, выпадение волос, сухость кожи, проблемы с умственной деятельностью.Витамин С можно получить из квашенной капусты, помидоров, огурцов, черной смородины, зелени, цитрусовых, земляники. Но больше всего аскорбиновой кислоты в шиповнике. Однако помните, что витамин C очень быстро разрушается при термической обработке и даже просто на свету, поэтому для удовлетворения потребности организма в аскорбиновой кислоте необходимо есть овощи, фрукты и зелень в сыром виде.Недостаток этого витамина может проявляться в виде усталости, снижения аппетита, частыми простудами, появлением синяков, разрушением зубов, кровоточивостью десен.Витамин D можно получить из морской рыбы, сливочного масла, икры, куриных желтков, морепродуктов.Недостаток витамина может вызывать рахит, поэтому важно обязательно давать этот витамин младенцам. У взрослых могут появляться гиперстимуляцию работы паращитовидных желез, что в итоге может привести к образованию аденомы.Витамин Е. Основной источник — растительные масла, но только свежие и холодного отжима. Нагревание, дезодорирование и рафинирование значительно снижают содержание витамина E.Как нужно питатьсяВрачи и диетологи рекомендуют заранее планировать свой рацион – 50% должны составлять сырые овощи и фрукты, пророщенные зерна. Реже рекомендуется употреблять квашенные продукты, так как в них содержится много соли.Еще четверть рациона должны составлять крупы. Еще 25% – мясо, морская рыба, творог, яйца, орехи.А для того, чтобы снизить риск возникновения авитаминоза, врачи рекомендуют отказаться от кофе и черного чая. Кофеиносодержащие напитки снижают усвояемость витаминов. Заменить их рекомендуется отваров рекордсменом по содержанию витаминов – отваром шиповника.Кроме того, также богаты витаминами свежевыжатые соки, фреши и смузи. Но налегать не стоить – 150-200 миллилитров в день.Витаминные комплексы: плюсы и минусыАптечные витрины пестрят разноцветными упаковками всевозможных поли- и мультивитаминов: для детей, беременных, пожилых людей и так далее. Но стоит ли их принимать? Читайте далее.Прежде всего, стоит знать, что принимать подобные витаминные комплексы без назначения врачи категорически нельзя. Вы можете нанести больше вреда, чем пользы.Если человек придерживается строгой диеты, исключающей ряд продуктов, возможно, ему стоит принимать определенные витамины в виде добавок. Какие и в какой дозе — определит врач.Если же рацион достаточно разнообразен, аптечные витамины не нужны. Что касается поливитаминов, а также комплексов витаминов и минералов, то они зачастую содержат в одной капсуле несочетаемые элементы.Например, одновременное содержание кальция и железа делает таблетку бесполезной — эти вещества нельзя принимать вместе.