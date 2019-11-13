Названа диета, омолаживающая клетки мозга

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Питание влияет и на состояние мозга.Ученые создали диету, которая поможет защитить от болезни Альцгеймера и отсрочить старение мозга на целых 8 лет.Рацион с название MIND был разработан сотрудниками Медицинского центра Университета Раш на основе почти пятилетних исследований.По словам авторов новой диеты, питание является серьезным фактором, влияющим на состояние мозга.«Люди должны ежедневно употреблять, как минимум, три порции цельного зерна, зеленые листовые овощи, другие овощи, орехи, бобовые, бокал вина, а также мясо птицы, ягоды и рыбу», — описали медики оптимальный план питания.Ученые выяснили, как изменяется детский мозг при помощи музыкальных инструментовОни пояснили, что ягоды нужно есть, по крайней мере, 2 раза в неделю, а рыбу, как минимум, 1 раз в неделю. Одновременно с этим, в рационе не должно быть таких продуктов как переработанное красное мясо, маргарин, сыр, выпечка и сладости, жареные блюда и фастфуд.Ученые подчеркивают, что тщательное следование диете MIND способно улучшить здоровье мозга, замедлив снижение когнитивных способностей.Сообщается, что диета была составлена на основании результатов исследования, в рамках которого ученые в течение 4,7 лет вели наблюдение за 960 пенсионерами. В ходе исследования участников регулярно проверяли на уровень их когнитивных способностей (тесты на качество долговременной и кратковременной памяти, на способность восприятия окружающего пространства и т.д.).Было установлено, что люди, которые более дисциплинированно следовали диете MIND, имели на 7,5 лет более молодой мозг. «Результаты также показали, что данная диета может на 50% снизить риск развития болезни Альцгеймера», — резюмировали исследователи.