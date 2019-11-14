Названы четыре простых совета для нормализации давления

Эти действия помогут избежать гипертонии.По словам доктора Джантри, профилактика гипертонии доступна каждому: достаточно следовать несложным рекомендациям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.Доктор Яварат Джантри — эксперт Международной больницы Бумрунград, расположенной в Тайланде и являющейся одним из признанных мировых лидеров в лечении сердечных заболеваний. Врач отметил, что профилактика гипертонии должна проводиться вне всякой связи с какими-либо симптомами, поскольку их явность – это знак уже запущенного процесса. Гипертония часто протекает без всяких неприятных проявлений, и ее удар по организму однажды может оказаться слишком тяжелым – например, им способен оказаться сердечный приступ.Каким основным принципов нужно следовать для предотвращения гипертонии? Ученый выделил четыре из них.Меньше солиСоль задерживает жидкость в организме и не дает ей нормально циркулировать, что увеличивает нагрузку на сосуды. Обилием соли отличаются готовые или полуготовые продукты. По мнению доктора Яварата Джантри, лучше отказаться от употребления консервированной пищи, сэндвичей, замороженной пиццы, охлажденных полуфабрикатов из мяса и птицы и других подобных изделий.Больше калияКалий активизирует кровоток – в этом плане он является антагонистом соли. Для защиты от гипертонии необходимо добавить в рацион следующие источники калия: бананы, абрикосы, авокадо, апельсиновый и томатный соки, тунец, картофель, брокколи, шпинат и другие листовые овощи.Контроль над потреблением алкоголяГипертония тесно связана не только с содержанием соли в организме и тонусом сосудов, но и с объемом поступающей жидкости. Их алкогольных напитков обычно в больших количествах потребляется пиво. При этом его нередко сопровождают соленые закуски, что нагружает сердечно-сосудистую систему дополнительным количеством жидкости, задерживая ее в тканях. Таким образом сильный удар получает не только печень, но и сосуды, мочевыводящая система, сердце. Попробуйте пожить без горячительных напитков 30 дней, а затем сравните ощущения.ДвижениеМалоподвижный образ жизни – прямой путь к возникновению гипертонии. повышенному давлению. Физкультура и активность играют, пожалуй, главную роль в предотвращении гипертонии.Эксперт отмечает, что для ее профилактики необязательно потеть в спортзале – достаточно 30 минут умеренных нагрузок в день даже в виде простой ходьбы.