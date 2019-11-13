Лучшие продукты для красоты и молодости кожи

Для того, чтобы кожа стала выглядеть красивой и здоровой, ей необходимо очищение и питание.Австралийский диетолог Сюзи Баррелл рассказала, какие продукты важно употреблять, чтобы заполучить обновленную кожу.Диетолог повторила уже не раз высказывавшуюся ранее мысль: на здоровье кожи напрямую влияет рацион питания. Для того, чтобы кожа приобрела гладкость и эластичность, считает Баррел, важно есть достаточно жиров из здоровых источников.«Хорошие» жиры и рыбий жир помогают коже стать красивой и здоровой. Их нужно употреблять каждый день на уровне 40-60 граммов», — заявила она.Диетолог подчеркнула: употреблять достаточное количество полезных жиров, особенно рыбьего жира, важно в силу того, что жировые компоненты непосредственно участвуют в процессе обновления клеток кожи, ее регенерации и устойчивости перед воспалениями.Кроме того, отметила Баррел, для здорового цвета кожи нужно больше витаминов A,C и E, содержащихся в овощах и фруктах. Она посоветовала налегать на плоды с кожурой яркого цвета. «Голубика, апельсины и клубника помогают предотвратить старение кожи», — конкретизировала при этом эксперт.