Уход за телом: 5 рецептов увлажняющих кремов

Все женщины стараются тщательно ухаживать за кожей лица, а про тело часто забывают.Помимо очищения, кожу необходимо питать и увлажнять, чтобы она как можно дольше сохраняла свежесть, молодость и упругость.Для такого ухода за кожей предназначаются различные кремы и маски, которые можно легко приготовить в домашних условиях.Рецепт 1.Требуется: 0,5 стакана сливок 30 %-ной жирности, 1–2 капли апельсинового масла.Приготовление. Соединить сливки с маслом и перемешать.Применение. Нанести состав на очищенную кожу, слегка втереть, через 10 мин снять остатки салфеткой.Рецепт 2.Требуется: 5 ст. л. виноградного сока, 2 ч. л. крема для тела, 1 ч. л. меда.Приготовление. Соединить мед с кремом, растереть, добавить сок и перемешать.Применение. Нанести состав на очищенную кожу, слегка втереть, через 10 мин снять остатки салфеткой.Рецепт 3.Требуется: по 2 ст. л. детского крема и меда, 0,5 ч. л. оливкового масла.Приготовление. Соединить крем, мед, оливковое масло и перемешать.Применение. Нанести состав на очищенную кожу, слегка втереть, через 10 мин снять остатки салфеткой.Рецепт 4.Требуется: 3 ст. л. крема для тела, 1 ст. л. сливок 30 %-ной жирности.Приготовление. Соединить крем со сливками и перемешать.Применение. Наносить состав на ночь, слегка втирая в кожу после душа или ванны, утром снять остатки салфеткой.Рецепт 5.Требуется: 4 ст. л. оливкового масла, по 2 ст. л. масла какао и эмульгирующего воска, по 1 ст. л. пчелиного воска и персикового масла, 2–3 капли духов.Приготовление. Соединить масла (оливковое, персиковое и какао) и воски (эмульгирующий и пчелиный), растопить на водяной бане и перемешивать до охлаждения, затем добавить духи и еще раз перемешать.Применение. Наносить состав, слегка втирая, на кожу после душа или ванны, затем снять остатки салфеткой.Крем питает сухую кожу тела.