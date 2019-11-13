Названы продукты, которые можно есть после шести

Не есть после 18:00 совсем — нереально и вредно.Но если вы хотите похудеть, выбирайте лучшие диетические продукты для вечерней трапезы. И нет, это не кефир.ГРИБЫМинимум калорий и масса полезных микроэлементов! Вы слышали миф о том, что грибы — тяжелая пища? Хе-хе, ну, если обжарить в большом количестве масла, а потом притушить в 30%-й сметане… А так — диетический низкокалорийный продукт. Главное — случайно не нажарить картошки.ОВОЩНАЯ ИКРАКабачковая, баклажанная, из грибов и овощей — отличный сытный, полезный и вкусный вариант гарнира.КУКУРУЗАОчень ценится из-за наличия в ней выводящих излишки холестерина компонентов. Если днем вы не удержались и съели что-то жирненькое, кукуруза не позволит жиру осесть в вашем организме!АБРИКОСЫВообще, считайте, десерт. А всего 42 калории на 100 граммов. И к тому же предотвратит утренние отеки! Сколько калорий в других фруктах.МАЛИНАСодержит вещества, влияющие на цвет и упругость кожи. А еще она хорошо влияет на пищеварение, улучшая работу ЖКТ.НЕКТАРИНОтличный природный антиоксидант, нектарин улучшает обмен веществ, способствует омоложению организма, помогает в переваривании жирной пищи. А клетчатка в его составе помогает избежать запоров и снижает уровень холестерина в крови.РЕПАНу что мы все про экзотику? Репа активизирует деятельность печени и выделение желчи, что препятствует образованию желчных камней. И содержит лизоцим — вещество с очень сильной антимикробной активностью. «Природный антибиотик» поможет вам в борьбе с прыщами и зарядит иммунитет энергией. ТОП диетических продуктов по мнению диетологов.ТЫКВАОчень легкая и полезная, потому что в тыкве есть витамин Т, помогающий усваивать тяжелую пищу и улучшающий обмен веществ.КАПУСТАКапуста — диетический продукт номер один. Да-да, любая: на пару, отварная или сырая, сколько влезет и пока не надоест.ТРЕСКАТреска относится к классу тощих морских рыб, и содержание жира в ней ничтожно: 0,6 граммов на 100 граммов продукта. При этом содержание белка в треске вполне сопоставимо с мясными продуктами. Так что это один из лучших диетических белковых продуктов.ГРУШАМякоть груши легче переносится организмом, чем мякоть яблок, а калорий в ней меньше.КИВИЭта ягода улучшает липидный обмен, сжигает жиры и избавляет от тяжести в желудке, если вы переели. А еще киви поможет избавиться от изжоги, выведет лишний натрий из организма (это полезно тем, кто любит соленую пищу).СВЕКЛАСвекольный бетаин снижает артериальное давление, предотвращает атеросклероз и регулирует жировой обмен, препятствуя ожирению(особенно ожирению печени). Ешьте сырой, запеченной или вареной — польза одинаковая! Обед за 300: рецепты из вкусных диетических продуктов.СЕЛЬДЕРЕЙБыло бы нечестно не внести в наш список диетический продукт с отрицательной калорийностью.КАМБАЛАСодержит редкое вещество метионин, обладающее жирорасщепляющими свойствами. По сравнению с другими рыбами (а рыба — диетический продукт в принципе), в камбале в несколько раз меньше соединительной ткани, поэтому белок быстро усваивается в организме, и у вас не будет ощущения, что вы объелись перед сном.