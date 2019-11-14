Как правильно питаться при почечнокаменной болезни

4 рекомендации по питаниюЕсли в моче много некоторых солей, они выпадают из нее в осадок, образуя камни в почках. Это следствии нарушения обмена веществ, инфекционных и других заболеваний мочевыделительной системы.Камни могут смещаться в мочеточник, вызывая приступы болей (почечная колика) и появление в моче крови.Иногда болезнь протекает скрыто, а ее первые признаки проявляются тогда, когда камень имеет большие размеры. В это время больной отмечает лишь тупые неопределенные боли в поясничной области. Чаще всего при небольшом камне заболевание проявляется приступами почечной колики, а в период между приступами тупыми болями, изменениями в моче, отхождением камней и песка.Когда надо обращаться к врачуПриступы сильной боли, обычно начинающиеся в пояснице и распространяющиеся в паховую область.Когда необходимо срочно обращаться к врачуЕсли в моче появилась кровь.Рекомендации по питанию для профилактики образования камней в почкахВыпивайте в день не менее 6 стаканов воды.Если камни оксалатные, ограничьте потребление продуктов с оксалатами: свеклы, сельдерея, огурцов, грейпфрутов, петрушки, ревеня, шпината, земляники, орехов, шоколада, чая. Ешьте пищу, богатую кальцием, калием, магнием и витамином В6.Если камни из мочевой кислоты, ешьте меньше продуктов, богатых пуринами: красного мяса, печени, рыбы, ракообразных, сыров, фасоли, цветной капусты, гороха, кофе. Ежедневно принимайте витамин В6.Полезно ежедневно пить чай из кукурузных рылец и пырея ползучего.