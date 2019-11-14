Против стресса и для похудения: чем полезны молодые кабачки

Самыми полезными считают молодые недозрелые кабачки 20-25 см, которые готовят вместе с кожурой.Еще один сезонный овощ появился на полках супермаркетов – кабачок.Чем полезен овощ и как с его помощью похудеть?Кабачки можно жарить, готовить на гриле, тушить, запекать в духовке, мариновать и даже готовить варенье. Поле для экспериментов есть! К тому же, в 100 г содержится всего 24 ккал, а это означает, что овощ смело можно включать в рацион, чтобы похудеть к лету. А молодые кабачки и самые полезные, и самые вкусные!Итак, о похуденииВ овоще содержится 95% воды, остальное – белки и углеводы. Пищевые волокна кабачка идеально всасывают и выводят из организма токсины, вредный холестерин и избыток жидкости. К тому же, продукт одержит минимальное количество жирных кислот и абсолютно не содержит жиры. Блюдо из этого овоща быстро насыщает, а также избавляет от чувства голода на 2-3 часа.Витамин С в составеКабачок полезен тем, что содержит витамин С в составе и тем самым укрепляет иммунитет.Для питания младенцевКабачок – овощ, который практически не вызывает аллергии, именно поэтому этот продукт одним из первых вводят в качестве первого прикорма.При стрессахНе только калорийный шоколад способен снять стресс, но и низкокалорийный кабачок. Для максимальной пользы, продукт рекомендуется готовить с кожурой и без добавления растительного масла. Например, можно запекать на гриле со специями либо готовить в духовке.Витамины и минералы в составеПомимо витамина С, в кабачке содержатся витамины групп А, В, Н и РР, а также витамин молодости Е, помогающий организму бороться со свободными радикалами и замедлять старение. Овощ также содержит калий, натрий, магний, фосфор и железо.От отековКабачки являются отличным мочегонным средством, поэтому быстро справляются с отеками – проблемой, часто возникающей в жаркое время года.Даже цветки кабачков полезны и их используют в пищу. Так, например, в Греции их начиняют сыром и рисом с ароматическими травами и запекают в томатном соусе или жарят во фритюре.