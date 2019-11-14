Медики подсказали, как быстро восстановить нервные клетки

Ученые рассказали, каким способом можно восстановить нервные клетки.Для этого достаточно ежедневной 40-минутной пробежки.Нейробиологи сообщают, что у людей, которые ежедневно заняты 40-минутными пробежками или занятиями на тренажерах, сразу после спортивных упражнений в лобной доле мозга восстанавливается активность. Эта часть мозга несет ответственность за стратегическое мышление, распределение своего времени, установку целей и сосредоточение внимания.Кроме того, бег или другие ежедневные физические нагрузки, продолжительностью 30-40 минут, помогают в контроле эмоций. В ходе эксперимента было замечено, что люди, у которых наблюдались симптомы вспыльчивости или резких перепадов настроения, легко могли восстановить эмоциональное равновесие.