Как снизить уровень холестерина без таблеток

Беспокоитесь из-за повышенного холестерина?Забудьте таблетки — просто употребляйте больше овса.Блюда на основе овса более эффективны, чем отказ от жирной пищи, когда речь идет снижение уровня холестерина!Канадские исследователи обнаружили, что изменение своего рациона уже через 6 месяцев может привести к значимому снижению уровня холестерина ЛПНП (его часто называют «плохой» холестерин) – на целых 13 процентов!В ходе исследования 345 пациентов, каждый из которых страдал от высокого уровня холестерина, были разделены на две группы.Первая группа перешла на обезжиренное питание, вторая – на диету, богатую орехами, овсом и соевыми продуктами.После шести месяцев в первой группе (исключившие из рациона жирную пищу) уровень ЛПНП снизился на 3 процента, а у второй – на 13 процентов.Тем не менее, переход на диету, которая активно снижают ЛПНП холестерина привело к сокращению более чем на 13 процентов: 13,1 процента в группе, которая была два визита и 13,8 процента для группы, что было семь визитов.Тем не менее, медики не советуют пренебрегать советом исключить жирную пищу – для подстраховки лучше использовать оба эти способа снижения холестерина.