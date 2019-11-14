Плакать не всегда полезно, — ученые

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Американские исследователи опубликовали результаты научно-исследователькой работы в журнале Current Directions in Psychological Science о природе плача человека.Психологи проанализировали тесты 3000 добровольцев, в которых они описывали, как плакали. В результате выяснилось, что как таковая польза плача полностью зависит от обстоятельств — то есть от того, каким образом и когда это произошло.Большинство участников опроса сообщили, что после плача им стало легче; примерно тридцать процентов заявили, что плач не принес им облегчения, а еще десять процентов участников сообщили, что от плача им стало еще хуже. Психологи отмечают, что легче становилось преимущественно тем, кто находил отклик и сочувствие у окружающих. Также, в опубликованном исследовании говорится о том, что плач чрезвычайно полезен с точки зрения физиологии.Тщательное изучение физиологических механизмов плача привело психологов к выводу, что он вызывает расслабление и замедление дыхания. Последнее несколько компенсируются одновременным потоотделением и тахикардией, однако расслабляющее действие плача быстро их нейтрализует. Как раз по этой причине человек обычно помнит преимущественно приятное расслабление после рыданий.Авторы исследования пришли к выводу, что есть категория людей, которым плач просто противопоказан. Это люди с различными аффективными расстройствами и повышенной тревожностью — им слезы приносят лишь отягощение внутреннего состояния.