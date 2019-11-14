Этот популярный овощ способен защитить от рака
Антираковые свойства моркови значительно повышаются, если овощ предварительно отварить целиком, считают ученые из английского университета Ньюкасла.
В ходе исследования специалистам удалось установить, что морковь обладает наиболее высоким уровнем антиракового компонента фалкаринола, когда варится целиком. По их данным, в неразрезанном отваренном овоще также выше концентрация веществ, придающих сладость моркови в свежем виде.
Достоинства фалкаринола были выявлены этими учеными несколько лет назад. Вероятность появления опухоли у мышей снижалась на треть после того, как их кормили сырой морковью или давали этот препарат в чистом виде.
Однако некоторые ученые из благотворительной научной организации Cancer Research UK скептически относятся к подобному открытию и считают, что наиболее эффективное средство борьбы с раком — это сбалансированное питание, богатое разнообразными овощами и фруктами, а не один овощ или одно какое-либо блюдо, которые не в состоянии оказать такой защитный эффект.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stulout в категорию Онкология
Добавить комментарий