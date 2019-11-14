Этот популярный овощ способен защитить от рака

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Сваренная целиком морковь полезна в профилактике раковых заболеванийАнтираковые свойства моркови значительно повышаются, если овощ предварительно отварить целиком, считают ученые из английского университета Ньюкасла.В ходе исследования специалистам удалось установить, что морковь обладает наиболее высоким уровнем антиракового компонента фалкаринола, когда варится целиком. По их данным, в неразрезанном отваренном овоще также выше концентрация веществ, придающих сладость моркови в свежем виде.Достоинства фалкаринола были выявлены этими учеными несколько лет назад. Вероятность появления опухоли у мышей снижалась на треть после того, как их кормили сырой морковью или давали этот препарат в чистом виде.Однако некоторые ученые из благотворительной научной организации Cancer Research UK скептически относятся к подобному открытию и считают, что наиболее эффективное средство борьбы с раком — это сбалансированное питание, богатое разнообразными овощами и фруктами, а не один овощ или одно какое-либо блюдо, которые не в состоянии оказать такой защитный эффект.