Соблюдая эти правила, можно провести зиму без гриппа и ОРВИ

10 базовых правил.Холодная погода становится идеальной средой для гриппа, инфекций и прочих неприятностей. Самое время вспомнить 10 базовых правил, которые помогут вам пережить промозглое межсезонье здоровым.Правило 1: вакцинацияДа, вакцинация стала предметом многочисленных споров и спекуляций. Но медработники не устают напоминать: прививка от сезонных штаммов гриппа поможет сохранить здоровье и уберечь организм не только от вируса, но и его негативных последствий. Главное, узнайте у врача о противопоказаниях.Правило 2: мойте руки чащеЗолотое правило, которому всех нас учили в детстве, в межсезонье актуально, как никогда. Первое, о чём напоминает любой педиатр или врач-терапевт: обязательно мойте руки перед едой и как только вернулись с улицы. Живучие бактерии вполне могут с комфортом «перекантоваться» на дверных ручках и поручнях метро, ожидая встречи с новым хозяином. Не рискуйте.Правило 3: эхинацея – ваш сезонный союзникЭхинацея – эффективный и доступный иммуностимулятор. И, что особенно удобно, его не трудно найти в формате вкусного чая. Чашечка напитка каждое утро значительно повысит обороноспособность всего организма. Только убедитесь, что у вас нет аллергии на это крайне полезное растение.Правило 4: не ешьте за рабочим столом!Даже, если вам срочно нужно закончить проект или невтерпёж посмотреть новую серию любимого шоу во время ланча. Вы даже не представляете, сколько потенциально опасных бактерий оккупируют ваше рабочее место. Так что отправляйтесь на кухню или даже небольшую обеденную прогулку.Правило 5: больше двигайтесьК слову о прогулках. Доказано: умеренные физические нагрузки повышают выносливость организма и его способность противостоять атаке вирусом. Никто не просит вас срочно записаться в тренажёрный зал или даже бегать по утрам. Но прогулка остановку-другую до дома после работы или даже новая (и немного странная) привычка посещать туалет на другом этаже офиса уже повысят ваши шансы пережить слякотное межсезонье здоровым.Правило 6: санитайзерЖидкий антисептик на спиртовой основе должен стать вашим лучшим другом на ближайшие месяцы. Благо, купить его можно в любом супермаркете или аптеке. Не ленитесь дезинфицировать ладони как можно чаще, особенно после улицы и до приёма пищи. А перед сном используйте питательный крем для рук, чтобы помочь коже справиться с обилием спирта.Правило 7: закрывайте двериСамая простая превентивная мера – не оставляйте двери кабинета или офиса нараспашку. Так вы избежите и сквозняков, и обилия чихающих-кашляющих «прохожих».Правило 8: витамины и цинкО витаминных комплексах знают все, а их обилие и разнообразие поражает. Присмотритесь к тем, что содержат цинк в составе. Этот элемент повысит сопротивляемость организма вирусам и сократит дни болезни, если вы уже заразились.Правило 9: промывайте носНос – ваш естественный фильтр против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Помогите ему справиться с угрозами, делая промывания морской солью. Особенно при первых симптомах насморка.Правило 10: оставайтесь домаНет, не всё время (как бы нам порой не хотелось). Но любой доктор скажет: заболели – отлежитесь дома. Ни в коем случае не стоит переносить ОРВИ и, тем более, грипп «на ногах». Какими бы важными и угрожающими не были дедлайны, здоровье важнее. Помните об этом.