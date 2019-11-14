Названы продукты, которые могут спровоцировать гастрит

Людям с хроническим гастритом нужно придерживаться диеты.При хронических гастритах следует внимательно соблюдать все рекомендации врача касательно питания. Некоторые виды продуктов могут спровоцировать обострение заболевания.1. ХлебПожалуй, свежий пшеничный или ржаной хлеб (а также все сдобные изделия) – это самый грозный враг для больных гастритом. Нередко после употребления свежего хлеба люди ощущают обострение заболевания. Более того, даже здоровые, бывает, жалуются на изжогу.Разрешено: черствый или вчерашний пшеничный хлеб, а также сухари.2. Супы и бульоныЕсли у вас гастрит, то вам категорически противопоказаны наваристые мясные, грибные и жирные бульоны. Компоненты, входящие в состав таких бульонов, негативно отражаются на состоянии желудка, особенно при гастрите. Старайтесь всячески избегать употребления супов и блюд с такими отварами.Разрешено: легкие бульоны и супы без белокочанной капусты.3. Мясные блюдаПри гастритах (особенно в период обострения) категорически запрещено употреблять жирное мясо, а именно – свинину, утку, баранину, гуся, копчености, вареную колбасу и консервы. У здоровых людей регулярное употребление таких продуктов может способствовать развитию гастрита при сочетании с определенными обстоятельствами.Разрешено: отварная постная говядина, паровые котлеты, телятина на пару (или гриль), отварная курица.4. Яйца вкрутуюПри хронических гастритах не рекомендуется употреблять яйца вкрутую. Это способствует развитию обострения заболевания. Но в меню здорового человека этот продукт должен занять достойное место. По словам диетолога Оксаны Скиталинской, омлет на пару или сваренные «в мешочек» яйца должны стать постоянной частью рациона как юных, так и пожилых людей.Яйцо считается продуктом низкокалорийным, с идеально сбалансированным содержанием аминокислот, витаминов А, D, лецитина.При этом такой состав микроэлементов, витаминов и питательных веществ полезен для мозга, нервной системы и печени.Разрешено: яйца всмятку или омлеты. Молодым людям рекомендуется употреблять не более 2-3 яиц в день. Пожилым людям рекомендуется принимать в пищу не более 2-4 яиц в неделю.5. Жирная рыбаПри нарушении кислотности желудочного сока и склонности к гастритам следует ограничить употребление рыбы жирных сортов. Сюда относится карп, белуга, осетрина, семга, селедка, севрюга, сом и другие жирные сорта рыб.Разрешено: нежирная отварная рыба или рыба, приготовленная на пару.6. Кислые фрукты и ягодыПри гастритах не рекомендуется употреблять кислые фрукты и ягоды. Следует отказаться (или ограничить) употребление некоторых ягод, цитрусовых фруктов, а также свежевыжатых соков, которые могут спровоцировать обострение гастрита.Разрешено: сладкие фрукты и ягоды, варенье и запеченные фрукты.7. Жирные блюдаСвиной, говяжий жир, а также соленое или топленое сливочное масло могут усугубить течение гастрита и вызвать его обострение. Также следует держаться подальше от жирной баранины и маргаринов.Разрешено: несоленое сливочное масло, оливковое масло.8. Молоко и молочные продуктыВ некоторых случаях кислое молоко при гастритах может навредить. Здесь все зависит от переносимости молока организмом. В целом, врачи не рекомендуют употреблять кислые и жирные (больше 40%) молочные продукты (главным образом, это касается жирных сыров).Разрешено: кефир, сливки, сметана, сырники, творог, сгущенное и сухое молоко.9. Алкоголь и курениеНеважно, есть у вас склонность к гастриту или нет, но чрезмерное употребление алкогольных напитков и курение способствуют его развитию. Врачи настоятельно рекомендуют избавиться от вредных привычек.Разрешено: умеренное употребление алкоголя (не более 1 бокала сухого вина в день).10. Кислые овощиПри хронических гастритах не рекомендуется употреблять белокочанную капусту, репчатый лук, а также квашеные, маринованные, и соленые овощи. Они могут спровоцировать обострение гастрита.Разрешено: «нейтральные» овощи в отварном или запеченном виде (картофель, свекла, морковь и другие).