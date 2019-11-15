Лифтинг маска для лица в домашних условиях

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Каждой женщине приятно смотреть на свое отражение в зеркале, если на нее смотрит молодое ухоженное лицо.Представляем очень действенную маску, омолаживающую кожу лица.В ее состав входят простые и доступные ингредиенты, а подходит она для любого типа кожи.Делать ее нужно на ночь – утром твоя кожа порадует тебя замечательным цветом и здоровым свежим видом.Маска эффективно, но мягко очищает кожу, разглаживает складочки и заломы, улучшает кровообращение, питает и увлажняет.Для процедуры тебе понадобится три емкости. Первый стакан наполни любым растительным маслом пополам с измельченными овсяными хлопьями. Во вторую емкость натри яблоко на мелкой терке, добавь сок половинки лимона и влей 1 ст.л. меда. В третий стакан налей кефир, в который перед самым нанесением добавь 1 ч. соли, чтобы она не успела раствориться.Содержимое первого стакана нанеси на кожу лица, шеи и зону декольте. Помассируй кожу несколько минут, а затем оставь маску еще на 5 минут.Не смывая первую маску, нанеси поверх нее содержимое второй емкости. Массируй еще 2-3 минуты и подержи маску еще 5 минут.Ватный тампон или диск смочи содержимым третьей емкости, помассируй 2-3 минут и также оставь на 5 минут.Смой маску отваром ромашки или минеральной водой. На ночь нанеси свой крем, которым пользуешься обычно.