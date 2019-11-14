Вздутие живота: избавляемся всего за 60 секунд

Дискомфорт, связанный со вздутием живота может быть довольно невыносимым.Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой среди людей всех возрастов.Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.Ингредиенты:2 л воды12 маленьких листьев мяты1 чайная ложка. тертого имбиря1 среднего размера лимон, нарезанный мелко1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанныйПриготовление:В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.