Этот популярный напиток категорически запрещен при простуде

Почему горячий чай с лимоном может быть вреден.Горячий чай с лимоном принято считать надежным домашним средством лечения для тех, кто простудился. Но терапевты включили его в список напитков, от употребления которых при простуде необходимо как раз воздерживаться.Почему при простуде не нужно пить чай с лимоном.По словам специалистов, хотя в цитрусах и содержится полезный витамин С, в их состав входит много кислот, благодаря которым бактерии и вирусы становятся активными и более стойкими перед иммунитетом.Что касается горячего питья, ученые отмечают: традиция пить горячие напитки при простуде давняя и популярная, но совершенно неправильная.«Многие начинают пить горячий чай, потому что так в детстве делала их мама или бабушка. Но лучше отказаться от такого метода лечения, особенно при болях в горле. Горячий напиток раздражает и обжигает без того пораженные болезнью слизистые – для ослабленного организма это лишь становится ненужной дополнительной нагрузкой. Даже если и почувствуете некоторое облегчение, вскоре все равно наступит ухудшение», — объяснили медики свою позицию в данном вопросе.Они заявили, что хороший лечащий врач во время простуды порекомендует пить не горячие и не кислые напитки — а как можно больше минеральной щелочной воды.Также простуженным эксперты посоветовали не прибегать к такому средству, как чай с малиной, особенно если при этом принимается аспирин. Малина сама содержит салициловую кислоту, и в больших количествах может ухудшить самочувствие людей, склонных к болезням сердца и сосудов, так как играет в организме роль коагулянта, то есть разжижает кровь и повышает риск внутренних кровотечений.