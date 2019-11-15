Активированный уголь для красоты: очищаем кожу лица от токсинов
Очищать лицо маской с углем научились в Африке и Австралии. Там женщины покрывают себя черной смесью, чтобы избавиться воспалений и высыпаний.
Женщины в жарких краях увидели, что уголь обладает противовоспалительным действием, делает кожу матовой, открывает поры и подходит к различным типам кожи.
Как сделать маску из угля:
— 2 таблетки активированного угля
— 2 ложки воды
— 2 ложки желатина
Смешать разогретую воду с желатином. Размельчить таблетку. Добавить в жидкость. Смешать. Снять смесь с огня. Подождать пока остынет. Наложить маску на лицо. Подождать 25 минут пока высохнет. Отклеить. Остатки смыть теплой водой.
Делать два раза в неделю. Можно использовать только для отдельных участков кожи.
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