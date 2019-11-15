Активированный уголь для красоты: очищаем кожу лица от токсинов

Маска из активированного угля — лучшее средство для проблемной кожи.Очищать лицо маской с углем научились в Африке и Австралии. Там женщины покрывают себя черной смесью, чтобы избавиться воспалений и высыпаний.Женщины в жарких краях увидели, что уголь обладает противовоспалительным действием, делает кожу матовой, открывает поры и подходит к различным типам кожи.Как сделать маску из угля:— 2 таблетки активированного угля— 2 ложки воды— 2 ложки желатинаСмешать разогретую воду с желатином. Размельчить таблетку. Добавить в жидкость. Смешать. Снять смесь с огня. Подождать пока остынет. Наложить маску на лицо. Подождать 25 минут пока высохнет. Отклеить. Остатки смыть теплой водой.Делать два раза в неделю. Можно использовать только для отдельных участков кожи.