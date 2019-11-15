Суставы хрустят: причины и чем лечить

Давайте разберемся, по каким причинам суставы начинают хрустеть и как с этим бороться.Громкие хрустящие звуки, которые иногда издают наши суставы, вызывают у людей опасение – они боятся, что вот она, пришла старость-не радость, а с ней и больные суставы. Это далеко не так.Большинство похрустываний (крепитации, как это называют врачи) абсолютно безобидны. Хотя иногда и могут указывать на наличие заболевания. Сегодня мы расскажем вам, как их различить.Что вызывает хруст в суставах, если не болезнь?Повышенная подвижность. Многие считают, что лишние звуки во время сгибания суставов говорят о том, что их хозяин мало двигается и плохо тренирован — мол, там все забито солями, потому и хрустит. На самом деле все — с точностью до наоборот. Чаще всего – напротив, хруст в суставах связан с повышенной подвижностью суставов. Научное название этого явления — гипермобильность.Это врожденное состояние по большей части встречается у молодых женщин, так как у них в организме вырабатывается в измененный коллаген, более растяжимый по своим качественным характеристикам. Не требует лечения, являясь индивидуальной физиологической особенностью.Движение связок, суставов и сухожилий. Во момент движения внутри сустава меняется положение сухожилия. При возвращении сухожилия на свое место происходит щелкающий звук. Особенно часто замечается в подростковом возрасте. Причина – то, что во время роста организма его разные ткани растут неравномерно. В результате происходит и вот такая функциональная диспропорция в строении сустава, которая способствует его повышенной подвижности. Не требует лечения, т.к. организм формируется до 22-24-х лет, и к этому времени такие неприятные явления проходят самостоятельно.Скопление газов в суставах. Внутри сустава находится так называемая синовиальная жидкость, которая выполняет функцию смазки. Внутри этой жидкости находится в растворенном виде азот, кислород и углекислый газ. Если происходит излишнее растяжение суставной сумки или любое другое естественное движение, газы понемногу собираются в более крупные пузырьки, которые при напряжении снова лопаются, распадаясь на совсем маленькие, и слышится хлопок.Существуют и такие виды похрустываний, которые вызваны факторами, в итоге приводящими к заболеваниям суставов. Что же может спровоцировать хруст?Провокаторы болезненного хрустаизбыточный вес;неправильно подобранная обувь, в т.ч. обувь на «шпильке»;пожилой возраст;прием лекарств из группы глюкокортикоидов, а также оральных контрацептивов;гормональные нарушения и нарушения обмена веществ;неправильное питание;травмы вследствие тяжелых физических нагрузок, включая профессиональный спорт;малоподвижность (гиподинамия);плоскостопие.Итак, если кроме хруста, вы замечаете и другие факторы, то это действительно может говорит о том, что пора обратиться за помощью к медицине.Признаки болезней суставовЕсли параллельно с похрустыванием, в районе сустава у вас наблюдаются следующие признаки, то это говорит о возможной болезни:боль, которая усиливается при движении;отек, увеличение объема ткани вокруг сустава;покраснение;сустав с трудом разгибается, то есть ограничена его подвижность;ноги подкашиваются, появляется неустойчивость;чувство онемения в суставе;хруст в суставе не периодический, а постоянный, со временем усиливается.Болезни суставовСуществует так много болезней суставов, что их даже разбили на группы. Сейчас мы их перечислим:— воспалительные и инфекционные болезни суставов (инфекционно-аллергический артрит, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь Гоффа, подагра, псориатический артрит);— дегенеративные поражения суставов (деформирующий остеоартроз, межпозвоночный остеохондроз);— врожденные патологии суставов (дисплазия бедренного сустава, синдром Марфана);— болезни околосуставных тканей (воспаления сухожилий (тендиниты), суставных сумок (бурситы), связок (лигаментиты), фасций (фиброзиты).Опасен ли хруст в суставах?Большинство медиков считает, что лечение суставов необходимо, когда кроме хруста появляется боль и другие, перечисленные выше неприятные ощущения. Так же вроде бы безобидная повышенная подвижность суставов может со временем сопровождаться варикозным расширением вен, поскольку стенки сосудов содержат большое количество коллагена. Тем, кто с детства склонен к гипермобильности, следует выбирать работу, не связанную с постоянным пребыванием в одном и том же положении. Особенно вредит подолгу находиться в положении «стоя».Если похрустывание и потрескивание беспокоят в основном в районе лодыжек, пальцев, позвоночника или коленей, но боли при этом нет – то тревожиться по этому поводу абсолютно не стоит. Строение указанных суставов устроено природой таким образом, что даже небольшое движение может привести к треску, даже если они абсолютно здоровы.Профилактика заболеваний суставовЗаболевания суставов чаще всего вызваны малоподвижным образом жизни, или напортив – тяжелом перенапряжению. Конечно, сидение в одной и той же позе по 8-9 часов в день не может хорошо сказаться на работе всего организма, и конечно, наши суставы здесь не исключение. Если у вас нет выбора, то нужно хотя бы раз в 20-30 минут вставать и двигаться по нескольку минут двигать суставами, восстанавливая кровообращение.Руководителям, которые заботятся о здоровье своих подчиненных, следует завести забытую практику производственной гимнастики. Если начальству на вас в этом смысле плевать – заботьтесь о себе сами: периодически делайте небольшую разминку, с поворотами головы, туловища, сжиманием кулаков и вращательными движениями ступней, коленей, кистей рук, плечевого сустава.Найдите для себя время и 2-3 раза в неделю посещайте бассейн – лучший из видов спорта, практически исключающий травматизм и в то же время нагружающий работой большое количество мышц и суставов.Избыточный вес – один из главных врагов здоровых суставов. От него чаще всего страдают суставы ног. Поэтому людям страдающим избыточным весом показана низкоуглеводная диета, исключающая присутствие сахара, муки и картофеля в рационе. Также следует ограничить поступление животных жиров. Попробуйте представить, какая нагрузка на ваши суставы происходят если у вас перевес в 20 килограмм. Для этого возьмите в руки пудовую гирю и походите с ней хотя бы 10 минут. Вряд ли вам это понравится. А теперь представьте, какие муки испытывает ваш организм, когда целый день носится с перевесом в 20-30, а может и больше килограмм.Правильно подобранная диета и регулярные физические нагрузки способны остановить развитие артроза на ранних стадиях, а при небольших усилиях возможно даже нарастить хрящевую ткань. Кроме того, спортивные нагрузки улучшают кровоснабжение мышц и тканей, окружающих сустав, обеспечивают наполнение кислородом его хрящей и восстанавливают процессы обмена веществ в суставе.Как бороться с проблемами в суставах?Обычно при самой распространенной болезни суставов – артрозе – врачи назначают комплексный прием хондропротекторов. Препараты этой группы содержат обычно хондроитин и/или глюкозамин. Они обладают высокой эффективностью и практически не дают побочных эффектов. Эти препараты эффективны и хорошо переносятся. Вместе с тем очень часто врачи прописывают нестероидные противовоспалительные препараты: Диклофенак; Ибупрофен; Индометацин; Мелоксикам.И селективные противовоспалительные препараты: Целебрек; Аркоксия.Таким образом, если, кроме хруста в суставах вас ничего не беспокоит – не стоит паниковать, достаточно стараться вести здоровый образ жизни. Если же к хрусту добавляются перечисленные в статье неприятные симптомы, вам следует обратиться к врачу, чтобы как можно скорее.