Названы самые вредные продукты для зубов

Берегите улыбку, и будьте здоровы!Красивые, белые и главное, — здоровые зубы – один из главных показателей вашего здоровья и красоты, ведь улыбка – это самое дешевое и доступное украшение человека.Чтобы наши зубы были красивыми и здоровыми, в первую очередь нужно соблюдать гигиену полости рта и правильно питаться. При этом важно стараться как можно реже употреблять продукты, которые разрушают наши зубы.Увы, большинство из нас каждый день употребляет продукты, которые портят или даже разрушают зубную эмаль, уничтожая надежду на красивую улыбку и спокойное принятие пищи. Вы считаете, что достаточно не есть сахар – и на этом все? Это далеко не так.В список самых вредных продуктов входят и те, которые содержат массу витаминов и полезных веществ. Отказаться от них будет нелегко.Итак, что же это за продукты?Кофе-чайУченые опытным путем доказали: и кофе и крепкий чай обладают негативным воздействием на зубную эмаль, даже если его пить в очень небольших количествах. Если вы – закоренелый кофеман или не можете отказать себе в чашки послеобеденного чая, то не забудьте после них прополоскать рот, чтобы хоть как-то нейтрализовать последствия их употребления.Чем же вредны эти чудесные бодрящие напитки?Кофе, зеленый и черный чай содержат кофеин и танин, которые вызывают обезвоживание организма, препятствуют усвоению витаминов и минералов (в том числе кальция).Часто пишут о якобы пользе черного или зеленого чая для зубов из-за того, что в них имеется много фтора и антибактериальных веществ. Однако ученые утверждают – вред от них превышает пользу. А зеленый чай и вовсе разрушает зубную эмаль так же, как и кофе, поскольку интенсивно вымывают кальций. И все перечисленные продукты «украшают» зубную эмаль коричнево-черным налетом.Сладкие газированные напиткиГазированные напитки, содержащие сахар, лидируют в списке вредных для зубов продуктов. И не столько из-за высокого содержания в них сахара, сколько из-за того, что все они содержат большое количество углекислоты, которая разрушает эмаль. Именно благодаря этому веществу некоторыми газированными напитками можно вполне успешно чистить чайник от накипи или даже унитаз – от известкового налета. Представьте, что же они делаю с вашими зубами!Само собой, газировка вредна не только для зубов, но и для всего организма. Эти сладкие шипучки нарушают обмен веществ, поднимают уровень сахара в крови до невероятных высот и вызывают сахарный диабет.Сладости и шоколадКак сладости вообще, так и шоколад в частности — не слишком полезны для зубов. Они способствуют развитию кариеса, потемнению зубной эмали и даже ее разрушению.Особенно вредны для зубов сосательные и желейные конфетки, ириски и карамельки, которые нужно долго держать во рту, так как они подолгу рассасываются или разжевываются. Чем более «долгоиграющие» конфеты, тем вреднее они для зубов. Вред наносится не только зубам, но и всем костям организма, так как сахар, поступающий в организм, ухудшает усвоение кальция из продуктов.Единственный продукт, который можно посоветовать сладкоежкам – это черный шоколад. Причем, чем выше содержание в нем какао, тем лучше для организма. Это исключение, которое содержит такие полезные вещества как флавоноиды и полифенолы. Они обладают антибактериальным эффектом и препятствуют появлению зубного налета. Чем выше содержание какао и чем меньше сахара и различных добавок, тем полезнее этот шоколад для зубов.Но если уж вас угораздило съесть тортик, то как можно быстрее нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.Кислые продукты – ягоды и фруктыУвы, фрукты разрушают зубную эмаль. Это ужасно сознавать, но так и есть: в их составе много кислоты, которая разрушает эмаль, а некоторые – даже окрашивают ее, например, в фиолетовый цвет. Гарантировано таким действием обладает черноплодная рябина, черника и даже темный виноград. Кроме того, фрукты и ягоды часто содержат углеводы, которые тоже ухудшают состояние зубов, и особенно – эмали. Это так любимые нами ананасы, бананы, финики, тот же виноград, инжир, зеленый горошек и сладкие сорта яблок – все они самым неблагоприятным образом сказываются на здоровье ваших зубов. Все перечисленное касается и фруктовых соков – вред от них точно такой же.АлкогольВы наверняка замечали, как после некоторых видов алкоголя во рту появляется чувство сухости. Это вредно и для зубов. Слюна, которая имеется у нас во рту, играет важную роль в профилактике появления и размножения кариеса, так как она смывает пищу и налет с зубной эмали. Кроме того, слюна борется с повышенной кислотностью организма, которую вызывает жизнедеятельность микробов, живущих в нашем организме. И если слюна исчезает, ее функции некому выполнять. Как следствие – позабудьте о здоровых зубах и снова ищите телефон стоматолога.Это еще одна причина, чтобы пожевать жевательную резинку после приема алкоголя, что вызовет усиленное выделение слюны и снизит эффект от приема алкоголя.Крахмалистые и углеводистые продуктыПродукты, которые содержат крахмал и углеводы, особенно те, что подвергались обработке – сухарики, картошка-фри, во вторую очередь – макароны, хлеб – являются настоящими терминаторами для наших зубов. Эти продукты подолгу находятся у нас во рту, попутно прилипая к зубам. Чтобы их съесть, их нужно долго их пережевывать. Вот почему они являются отличной питательной средой для образования налета. А еще не стоит забывать о том, что во рту происходит предварительный процесс пищеварения. В результате даже несладкие крахмалистые продукты преобразуются в сахар.Мороженое и ледяные напиткиМороженое и любые холодные напитки, так же, как и слишком горячие, вредят и горлу, и деснам. Что касается зубов, то резкий перепад температур разрушает эмаль. А если еще и сочетать холодное с горячим, от резкого перепада температур эмаль будет разрушаться еще больше, в трещинках может поселиться кариес.Как видим, список не радует. В нем наверняка у каждого нашелся хотя бы один из любимых вами продуктов.Конечно, это не значит, что нужно навсегда исключить их из рациона. Просто нужно постараться как минимум не злоупотреблять ими, а после поедания некоторых из них важно ка можно скорее прополоскать рот зубным эликсиром или хотя бы водой, а как только появится возможность – как можно быстрее почистите зубы.