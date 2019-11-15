Эти привычки могут вызвать раннее появление морщин

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Плохие привычки влияют на состояние кожи.Желание сохранить молодость подольше присуще каждой женщине, но далеко не всем это удается. И совсем не обязательно бежать к пластическому хирургу, чтобы от них избавиться. Достаточно пересмотреть свои привычки и таким образом замедлить процесс старения.Иногда даже незначительные изменения способны пойти на пользу. Эксперты собрали ТОП-10 самых распространенных привычек, которые могут вызывать появление морщин.Игнорируете кремы с spf-защитойЭта проблема летом актуальна особенно. О том, что активные солнечные лучи вызывают преждевременное старение, твердят, кажется, из каждого утюга, но почему-то многие продолжают игнорировать использование крема с SPF-защитой.Он нужен вам не только во время пляжного отдыха, но и каждый день, даже когда вы просто идете на работу. Измените своей привычке пользоваться круглый год одним и тем же любимым кремом — летом вашей коже обязательно нужен SPF.Обожаете жвачкуСвежее дыхание – это хорошо, но если у вас есть привычка постоянно жевать жвачку, то вы оказываетесь в зоне риска. Бесконечные движения челюстью со временем могут стать причиной раннего появления носогубных складок и морщин вокруг рта.Здесь все просто: если вы часто хмурите лоб, то на нем появляются морщины, если вы постоянно жуете — то кожа в области рта тоже растягивается. Поэтому лучше замените жвачку на мятные пастилки или леденцы.Излишняя любовь к очищениюРазумеется, нет ничего плохого в том, чтобы следить за чистотой своей кожи, особенно если она склонна к жирности и появлению акне. Но фанатки очищения, всевозможных скрабов, пилингов и щеточек для умывания зачастую переходят грань дозволенного.Если вы пользуетесь скрабом больше, чем 2 раза в неделю и постоянно протираете лицо тоником или лосьоном, самое время прекратить это делать.Косметическими средствами вы нарушаете естественную среду и рh своей кожи. В итоге снижаются ее иммунитет и сопротивляемость. Более того, вы сами не замечаете, как пересушиваете лицо — а это причина номер один, когда дело касается появления морщин.Утреннее умывание с очищающим средствомЭто продолжение предыдущего пункта. Да, на ночь совершенно нормально умыться с очищающим средством и протереть лицо мицеллярной водой, но зачем вам это после сна?Утром достаточно просто сполоснуть лицо простой водой комнатной температуры и воспользоваться косметическим льдом.Слишком редко меняете наволочкуНет ничего криминального в том, чтобы менять постельное белье раз в неделю, но вот ваша наволочка может быть источником опасности — на ней скапливается больше всего бактерий, и это еще полбеды. Лак для волос, любое другое средство для укладки — все это оседает на наволочке во время сна, а значит, оказывается на вашем лице. А химические элементы влияют на кожу и вызывают старение. Обзаведитесь полезной привычкой — меняй наволочку каждые 2?3 дня.Не высыпаетесьНехватка сна может стать причиной массы проблем, о которых вы даже не догадываетесь. И одна из них — преждевременное старение. Дело в том, что когда вам не хватает сна, организм просто не успевает восстанавливаться — это касается и клеток кожи.Если хотите выглядеть сногсшибательно после 50 лет, забудьте про полуночные бдения — ночью красавицы должны спать.Спите в неправильной позеЕще одна причина преждевременного старения, связанная со сном, — неправильная поза. Многие из нас обожают спать на животе, вдавив щеку в подушку, а теперь представьте — на несколько часов нарушается нормальное кровообращение, а кожа находится в «сдавленном» состоянии.Чтобы минимизировать риски, приучите себя спать на боку или на спине — полезно не только для кожи, но и сердечно-сосудистой системы.Выдавливаете прыщикиПроблема не только в том, что вы рискуете занести инфекцию, но и в том, что во время выдавливания вы сжимаете и травмируете кожу. Потом на этом месте может остаться рубец или даже мелкая морщинка.Не используете увлажнитель воздухаЕсли у вас дома слишком жарко и сухо, кожа обязательно на это откликнется. Увлажнитель воздуха — действительно очень важный прибор, который вам все-таки стоит приобрести.Вы куритеКурение и желание продлить молодость несовместимы. Кстати, на вашей пачке об этом тоже написано.