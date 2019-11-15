Ученые нашли в теле человека новый вирус

Исследователи нашли вирус, который поражает бактерии.Ученые из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера обнаружили в образцах физиологических жидкостей человека новый вид бактериофагов – вирусов, которые поражают бактерии. Вирус встречался достаточно часто – в каждом седьмом образце крови.Исследователи отмечают, что бактериофаги являются «вирусной темной материей» в теле человека, поскольку только несколько групп ученых по всему миру изучают эти организмы. Это вызвано не только недостатком знаний о структуре и образе жизни бактериофагов, но и малым количеством надежных и точных методов их выявления.В ходе исследования ученые выделили 43 бактериофага из образцов жидкостей 111 людей. Исследователи отмечают, что одного из них вывели впервые в истории. Он относится к семейству Tunavirinae и встречался примерно в каждом седьмом образце крови.Стоит отметить, что ученые специально искали бактериофаги, которые поражают кишечную палочку, но найти их так и не смогли. Это открытие было бы важно для медицины, поскольку эти вирусы могут передавать гены устойчивости к антибиотикам от одной бактерии другой.