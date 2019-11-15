Как избежать пищевых срывов
Многие худеющие часто срываются и делают набеги на холодильник. Как избежать пищевых срывов рассказала диетолог-нутрициолог Елена Бойко на своей странице в Instagram.
Специалист рекомендует сначала выяснить, почему хочется сорваться, а потом уже начинать устранять причины срывов.
«Все спрашивают о последствиях, но мало кто работает с причинами. Первый и главный вопрос должен быть «Почему?» Почему я совершаю неконтролируемые набеги на холодильник? Почему ежедневно обещаю себе: «завтра точно в строй»?», — написала в соцсети эксперт.
?
По ее словам, причинами неконтролируемого «зажора» может быть однообразное питание, которое в скором времени надоест и худеющий отправится к холодильнику. В этом случает диетолог рекомендует выстроить разнообразную, полезную и вкусную систему питания.
Также причиной срыва является хаотичный прием пищи. «Когда утром не завтракаешь, а днем перехватываешь на бегу, вечером сложно удержаться от поглощения всего подряд», — поясняет специалист.
Бойко рекомендует питаться в строго определенное время.
Также, по словам эксперта, худеющему нужно время, чтобы у него выработались привычки есть здоровые продукты. Поэтому в первое время человеку не стоит садиться на суровую диету.
Причиной срыва может стать и стресс.
«На Катю накричал начальник, она заела стресс мороженым. Даша не успевает сдать проект, от нервов лопает конфеты. Ира устаёт за неделю, в выходные отдыхает с сериалом и шоколадкой. Неужто не заслужила?», — разъясняет диетолог.
Елена Бойко советует «работать с головой. Найти иные способы снять напряжение и расслабиться».
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий