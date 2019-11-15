Одними из главных причин того, что худеющий бросает диету, являются стресс, отсутствие режима питания и суровые ограничения в рационе.Многие худеющие часто срываются и делают набеги на холодильник. Как избежать пищевых срывов рассказала диетолог-нутрициолог Елена Бойко на своей странице в Instagram.Специалист рекомендует сначала выяснить, почему хочется сорваться, а потом уже начинать устранять причины срывов.«Все спрашивают о последствиях, но мало кто работает с причинами. Первый и главный вопрос должен быть «Почему?» Почему я совершаю неконтролируемые набеги на холодильник? Почему ежедневно обещаю себе: «завтра точно в строй»?», — написала в соцсети эксперт.По ее словам, причинами неконтролируемого «зажора» может быть однообразное питание, которое в скором времени надоест и худеющий отправится к холодильнику. В этом случает диетолог рекомендует выстроить разнообразную, полезную и вкусную систему питания.Также причиной срыва является хаотичный прием пищи. «Когда утром не завтракаешь, а днем перехватываешь на бегу, вечером сложно удержаться от поглощения всего подряд», — поясняет специалист.Бойко рекомендует питаться в строго определенное время.Также, по словам эксперта, худеющему нужно время, чтобы у него выработались привычки есть здоровые продукты. Поэтому в первое время человеку не стоит садиться на суровую диету.Причиной срыва может стать и стресс.«На Катю накричал начальник, она заела стресс мороженым. Даша не успевает сдать проект, от нервов лопает конфеты. Ира устаёт за неделю, в выходные отдыхает с сериалом и шоколадкой. Неужто не заслужила?», — разъясняет диетолог.Елена Бойко советует «работать с головой. Найти иные способы снять напряжение и расслабиться».