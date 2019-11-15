Ученые рассказали о новой опасности употребления сладостей

Употребление большого количества сахара за короткое время может вызвать воспаление кишечника.Ученые из Университета Альберта заявили о том, что употребление большого количества сахара за короткое время повышает риск развития воспаления кишечника и негативно влияет на здоровье в целом.В ходе исследования на мышах ученые выяснили, что всего два дня диеты с высоким содержанием сахара делает животных восприимчивыми к химическим веществам, которые вызывают колит. Эти наблюдения соответствуют жалобам пациентов с колитом, которые обращались к врачам. По мнению исследователей, небольшие изменения в рационе могут существенно улучшить состояние больных.«Мы хотели узнать, сколько времени нужно на то, чтобы изменения в рационе повлияли на состояние здоровья. В случае с сахаром и колитом нужно всего лишь два дня, что нас очень удивило. Мы не думали, что это произойдет так быстро», — заявила одна из ученых Карен Мадсен.По мнению исследователей, такой быстрый эффект достигается из-за того, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара и небольшим количеством клетчатки вызывает размножение бактерий, которые провоцируют воспаление и нарушение в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатываются полезной микрофлорой. Для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендуют есть продукты с клетчаткой.