Названы самые распространенные причины жжения в стопах

Актуальная проблема для многих.Вы столкнулись с ощущением жжения в стопе? Вот 8 наиболее распространенных причин этого неприятного расстройства и способы их лечения.1. Дефицит витамина B12Немногие люди знают об этом, но и дефицит витамина B12 вызывает онемение и покалывание в стопах, а также в руках. В некоторых самых запущенных случаях при нехватке этого витамина в организме могут возникнуть трудности при хождении. Вот почему важно сдать тест на уровень витамина B12 и восполнить его дефицит.2. ДиабетДиабет является наиболее распространенной причиной нейропатии у пожилых людей. Жертвы диабета часто жалуются на сильное жжение в стопах. В этом случае им помогут врачи, имеющие большой опыт в лечении данной болезни.3. АлкоголизмАлкоголизм считается еще одной распространенной причиной нейропатии, так как спиртные напитки повреждают нервные ткани. Жертвы этого расстройства страдают от алкогольной нейропатии, которая может продолжаться длительные периоды времени, если пациент не найдет в себе силы завязать.4. Определенные лекарстваВ некоторых случаях причиной ощущение жжения в стопах являются лекарства против определенных болезней. К примеру, подобные побочные эффекты относятся к препаратам против туберкулеза, лекарствам для химиотерапии и другим средствам для лечения рака.5. Хроническая почечная болезньЖжение в стопе сопровождает хроническую болезнь почек, и проходящие через гемодиализ пациенты довольно часто сообщают об этом ощущении.6. ВИЧ/СПИДВИЧ способен вызывать покалывающие и жгущие ощущение в руках и ступнях, известные как периферическая нейропатия. Среди других ее симптомов недостаток координации движений, мышечная слабость, повышенный уровень боли и ощущение жжения в стопах во время ночного сна.7. АнемияВрачи предупреждают, что помимо дефицита B12 нехватка другого полезного вещества в организме также отвечает за жжения в стопах. Речь идет о дефиците железа, который поможет выявить анализ крови.8. Болезнь ЛаймаЭтот недуг вызывается укусами насекомых, непосредственным контактом с зараженными животными или даже со слюной домашних животных. Одним из симптомов болезни Лайма являются ощущение жжения в руках и ступнях. Но не стоит впадать в панику при возникновении этих ощущений, если в доме у вас имеются домашние животные. Все-таки болезнь Лайма крайне редко является причиной жжения в стопе.