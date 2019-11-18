Названы продукты, укрепляющие зубную эмаль
Широко известно, что сладкие продукты и напитки могут нанести вред зубам, но есть и такие, употребление которых принесет им пользу, отмечают эксперты.
Так, согласно данным Американской стоматологической ассоциации (American Dental Association), США, представленные ниже продукты содержат биологически активные вещества, которые могут помочь укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом:
— молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт, богатые кальцием;
— зелень и миндаль, которые также являются хорошими источниками кальция;
— яйца, рыба, мясо и птица, богатые фосфором;
— овощи и фрукты, которые являются хорошими источниками клетчатки;
— цитрусовые, богатые витамином С;
— сладкий картофель, морковь, зелень и рыба — хорошие источники витамина А.
При этом стоит помнить, что нанести вред зубам могут следующие привычки:
— жевание льда. Это может привести к необратимому повреждению зубов, спровоцировать небольшие трещины и повреждение эмали;
— пирсинг языка. Это может обусловить появление широкого спектра проблем — от повреждения зубов, пломб и десен до бактериальной инфекции и даже аллергической реакции;
— скрежетание зубами — может привести к сколам зубной эмали, трещинам и даже потере
зубов;
— леденцы от кашля. Такие леденцы, как правило, содержат много сахара, что приводит к чрезмерному размножению бактерий и может ухудшить состояние полости рта;
— сладости, особенно мармелад, сухофрукты, карамель, драже, которые могут застревать в зубах, а также сладкие и спортивные напитки, фруктовые соки. Они содержат много сахара, который служит пищей для бактерий и приводит к их усиленному росту, а также кислоты, способные повредить эмаль зубов;
— разрывать упаковки зубами и открывать что-то зубами. Это может привести к повреждению зубов;
— частые перекусы — приводят к застреванию в зубах большого количества пищи;
жевание карандаша или колпачка ручки — это оказывает большое давление на зубы, что может привести к появлению трещин с течением времени;
— употребление кофе. К сожалению, кофеин может вызывать сухость во рту и привести к образованию кариеса, особенно когда речь идет об употреблении сладкого кофе;
— курение. Употребление табака провоцирует сухость во рту и увеличивает накопление зубного налета вокруг зубов. Курильщики также чаще теряют зубы, по сравнению с некурящими, из-за болезней десен;
— употребление красного или белого вина. Это приводит к окрашиванию зубов (красное вино) и создает условия для образования кариеса. Белое вино содержит кислоты и дубильные вещества, воздействие которых на зубы также провоцирует образование дыр в эмали.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Стоматология
Добавить комментарий