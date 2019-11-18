Названы продукты, укрепляющие зубную эмаль

Зубам необходим кальций.Широко известно, что сладкие продукты и напитки могут нанести вред зубам, но есть и такие, употребление которых принесет им пользу, отмечают эксперты.Так, согласно данным Американской стоматологической ассоциации (American Dental Association), США, представленные ниже продукты содержат биологически активные вещества, которые могут помочь укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом:— молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт, богатые кальцием;— зелень и миндаль, которые также являются хорошими источниками кальция;— яйца, рыба, мясо и птица, богатые фосфором;— овощи и фрукты, которые являются хорошими источниками клетчатки;— цитрусовые, богатые витамином С;— сладкий картофель, морковь, зелень и рыба — хорошие источники витамина А.При этом стоит помнить, что нанести вред зубам могут следующие привычки:— жевание льда. Это может привести к необратимому повреждению зубов, спровоцировать небольшие трещины и повреждение эмали;— пирсинг языка. Это может обусловить появление широкого спектра проблем — от повреждения зубов, пломб и десен до бактериальной инфекции и даже аллергической реакции;— скрежетание зубами — может привести к сколам зубной эмали, трещинам и даже потерезубов;— леденцы от кашля. Такие леденцы, как правило, содержат много сахара, что приводит к чрезмерному размножению бактерий и может ухудшить состояние полости рта;— сладости, особенно мармелад, сухофрукты, карамель, драже, которые могут застревать в зубах, а также сладкие и спортивные напитки, фруктовые соки. Они содержат много сахара, который служит пищей для бактерий и приводит к их усиленному росту, а также кислоты, способные повредить эмаль зубов;— разрывать упаковки зубами и открывать что-то зубами. Это может привести к повреждению зубов;— частые перекусы — приводят к застреванию в зубах большого количества пищи;жевание карандаша или колпачка ручки — это оказывает большое давление на зубы, что может привести к появлению трещин с течением времени;— употребление кофе. К сожалению, кофеин может вызывать сухость во рту и привести к образованию кариеса, особенно когда речь идет об употреблении сладкого кофе;— курение. Употребление табака провоцирует сухость во рту и увеличивает накопление зубного налета вокруг зубов. Курильщики также чаще теряют зубы, по сравнению с некурящими, из-за болезней десен;— употребление красного или белого вина. Это приводит к окрашиванию зубов (красное вино) и создает условия для образования кариеса. Белое вино содержит кислоты и дубильные вещества, воздействие которых на зубы также провоцирует образование дыр в эмали.