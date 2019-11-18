Назван самый приятный метод лечения депрессии

Одним из эффективных средств лечения депрессии может оказаться обычный йогурт.Ученые выяснили, что «хорошие бактерии» в кишечники благотворно воздействуют на мозг.Мы уже знаем о том, что йогурт полезен для пищеварения, чистой кожи и сияющих волос. А теперь исследование показало, что это лакомство также эффективно лечит депрессию. В йогуртах содержатся бактерии lactobacillus, которые благотворно воздействуют на многие аспекты здоровья. В частности, они снижают уровень артериального давления, стресса и даже уменьшают симптомы депрессии, как показали эксперименты на мышах.Выяснилось, что количество lactobacillus в кишечнике благодаря регулярному употреблению йогурта бывает достаточным для того, чтобы воздействовать на уровень метаболитов в крови под названием кинуренины, которые и раскручивают депрессию. Когда показатели lactobacillus в кишечнике падают, уровень кинуренинов растет, и симптомы депрессии обостряются.Ученые из Университета Вирджинии утверждают, что полученные ими выводы дают новые доказательства огромной ценности микробиома кишечника в деле стабилизации эмоционального фона человека, лечения психических расстройств. Это особенно важно, так как использующиеся для лечения депрессии мощные препараты крайне токсичны для организма, они вызывают массу нежелательных побочных эффектов.По статистике, до 7% населения нашей планеты сталкивается со значительными симптомами депрессии. Ее терапия является очень сложным делом, и в большинстве случаев она сопровождается разного рода осложнениями.