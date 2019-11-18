Медики назвали главные симптомы онкозаболеваний

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Названы 11 первых признаков возможного заболевания раком.Рак – коварный убийца. Часто он проявляет себя очень внезапно, и до определенного момента человек даже не догадывается, что что-то не так. Тем не менее, выживание часто зависит от того, насколько рано был поставлен диагноз – и это означает, что необходимо знать признаки присутствия опухоли.«Суть в том, что чем раньше рак будет обнаружен, тем выше вероятность успешного исхода, – говорит Каролин Алдиже, основатель и президент некоммерческой организации Prevent Cancer Foundation. – Если рак остановить в том органе, откуда она начался, он будет гораздо более восприимчивым к лечению с помощью хирургии, химиотерапии, лучевой и/или иммунотерапии».Хотя, заметив некоторые симптомы рака – например, уплотнение в груди или кровавый стул – большинство людей торопятся к врачу, другие признаки менее уловимы. Любые непреходящие недуги могут быть предвестниками рака. Если у вас есть симптом, который долго не проходит, и вы не знаете, какая у него причина, вам нужно провериться, подчеркивают медики.Вот несколько возможных ранних признаков рака, о которых нужно быть в курсе:Постоянный кашель или охриплость: Эти общие симптомы респираторных инфекций, но если они не уходят через три-четыре недели, проверьтесь у врача. Это могут быть признаки рака легкого, гортани, пищевода или щитовидной железы.Необъяснимая потеря веса: Вы можете подумать, как прекрасно, что вы, наконец, сбросили несколько килограммов, даже не пытаясь, но врачи предупреждают, что у здоровых людей так не бывает. Обратитесь к врачу, если вы внезапно похудели на 5 килограммов или больше.Затрудненное глотание: Рак головы и шеи может повлиять на слизистые оболочки, лишая их смазки, необходимой для глотания.Крайняя усталость: Постоянная утомляемость может быть симптомом различных проблем со здоровьем, начиная от дефицита питательных веществ и заканчивая апноэ сна. Но это также распространенный признак многих форм рака, в частности желудка, толстой кишки и лейкемии.Изменения в дефекации: Помимо кровотечения, если консистенция стула внезапно изменилась, это может быть признаком рака толстой кишки. Стойкие запоры – еще один красный флаг.Увеличенные вены на животе: Если вы вдруг увидите, как кровеносные сосуды проступают через кожу живота, это может свидетельствовать о раке печени. Это редкий симптом, но зачастую рак печени не дает других признаков.Зуд: У зуда кожи может быть много причин, но необъяснимый зуд может свидетельствовать о некоторых видах рака крови или лимфомы.Вздутие живота: Оно бывает у многих, и врачи зачастую не придают ему знания. Это может быть ранним признаком рака яичников.Изменения в груди: Уплотнения – не единственный признак рака молочной железы. Сморщивание сосков, боль, повышенная чувствительность, выделения, зудящая кожа – потенциальные предвестники опасного заболевания. И подвергаются риску не только женщины. Примерно каждый тысячный мужчина болеет раком груди.Стойкая боль в ушах: Это может означать рак ротовой полости, поскольку ощущения в задней части языка и ухе обеспечивает один и тот же нерв. Другие признаки рака рта – язвы в ротовой полости, которые никак не проходят, и уплотнения на шее.Хроническая изжога: Несварение желудка бывает часто, но когда изжога все не проходит, она может быть симптомом рака пищевода.