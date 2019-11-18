Медики назвали лучшие природные обезболивающие

ТОП-5 натуральных обезболивающих.Все мы когда-нибудь испытывали изматывающие боли и бежали в аптеку за обезболивающими таблетками.Однако лечение можно начать дома, используя вполне доступные продукты, прописавшиеся на полках в вашей кухне.Ведь натуральные травы и специи, содержащие, к примеру, такие вещества, как капсаицин и куркумин, могут облегчить многие воспалительные состояния, например, артрит, фибромиалгию, боль в мышцах. При этом вы не столкнётесь с побочными эффектами, которые неизбежны при использовании лекарственных противовоспалительных средств, отмечают специалисты.Мы должны обращать внимание на то, что мы едим, по многим причинам. В конце концов, еда тоже своего рода лекарство. Разнообразное питание гарантирует получение всех необходимых минеральных веществ, витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы нашей иммунной системы. В 2009 году в Медицинском журнале Новой Англии были опубликованы результаты исследования, согласно которым качество углеводов гораздо важнее, чем их количество, когда речь идет о наборе веса и хронических заболеваниях, включая болезненный артрит. Марси Клау, диетолог и специалист по питанию, считает, что здоровое питание — это лучшая профилактика боли. «Придерживайтесь сбалансированной, основанной на растительных и легко комбинируемых продуктах диеты, чтобы поддержать вес и предотвратить воспаления, ограничив при этом жареную и промышленно обработанную пищу», — написала она в письме «Медикал Дейли».Давайте узнаем, какие продукты с натуральными противовоспалительными свойствами стоит включить в меню для облегчения боли.Аквамин (красные водоросли): воспаление и боль при остеоартритеАквамин — это натуральная мультиминеральная добавка, получаемая из водорослей Lithothamnium calcareum, произрастающих возле ирландского побережья. Она богата кальцием и магнием, которые помогают устранить воспаление суставов. Исследование 2008 года доказывает, что аквамин может уменьшить воспаление и напряженность суставов, вызванные остеоартритом. Люди, употреблявшие аквамин, уже через месяц испытывали уменьшение болезненных ощущений на 20%. У них также обнаруживалась меньшая напряжённость суставов, чем у контрольной группы, которая принимала «пустышку» (плацебо). По мнению диетолога Марси Клау, большое количество минералов в морских водорослях позволяет увеличить плотность костной ткани и подвижность суставов. Поэтому суставные боли уходят.Бромелайн: нос, гайморовы пазухи, остеоартрит и боль в мышцахЭтот энзим с противовоспалительными свойствами, который содержится в соке и мякоти ананаса, используется для снижения отечности, особенно в районе носа и гайморовых пазух, после операции или травмы. Он снижает воспаление и вынуждает тело производить вещества, борющиеся с болью и отеками. Кроме того, он препятствует тромбообразованию, расщепляя фибрины свернувшегося белка, который вызывает тромбоз. По словам доктора Клау, это делает бромелайн ещё одним веществом для тех, кто страдает от болей, вызванных воспалительными процессами.Исследование 2011 года, опубликованное в журнале исследований фитотерапии, обнаружило, что использование бромелайна в качестве элемента, предотвращающего износ тканей, заметно ускорило процесс восстановления после операций и травм. Исследователи повреждали ахиллово сухожилие у крыс и давали им бромелайн в течение 14 дней. В результате испытуемые восстанавливались быстрее.Капсаицин: артрит, мигрень и диабетическая нейропатияКапсаицин — активный компонент красного перца чили, способен облегчить артрит, диабетическую нейропатию и мигрень. Он соединяется с белком на нейронах, которые передают в головной мозг информацию о боли. При регулярном употреблении капсаицина нейроны становятся менее чувствительными, а значит, и человек в меньшей степени страдает от болевых ощущений.Исследование, опубликованное в 2003 году в Британском журнале анестезиологии, обнаружило, что впрыскивание капсаицина в нос может помочь при мигренях. Испытуемые раз в день прыскали в нос специальный состав с капсаицином, выбирая ноздрю с той стороны, где испытывали мигрень. Все пациенты обнаруживали улучшение состояния на 50-80%.Имбирь: боли, тошнота, остеоартритПротивовоспалительные свойства имбиря хорошо известны при борьбе с тошнотой, артритом, головной болью, менструальными болями и болью в мышцах. Имбирь облегчает боль, блокируя пути воспаления. При воспалении усиливается окисление арахидоновой кислоты, которая продуцируется ферментами COX-2 и LOX. Имбирь является природным блокатором этих ферментов, действуя практически так же, как, например, аспирин и ибупрофен, но без побочных эффектов в виде изъязвления слизистых стенок желудка.Исследование 2001 года, опубликованное в журнале «Артрит и ревматизм», обнаружило, что экстракт имбиря может заменить нестероидные противовоспалительные средства. Исследователи сравнили эффект экстракта имбиря с плацебо на пациентах с остеоартритом коленного сустава. По сравнению с плацебо экстракт имбиря снизил боль и напряженность в пораженных суставах на 40%. Это доказывает способность имбиря влиять на воспалительные процессы на клеточном уровне.Куркума: растяжения, напряжение, синяки и воспаления суставовЭта популярная оранжевая пряность может стать натуральным лекарством от многих недугов благодаря активному веществу куркумину. Он препятствует выделению в организме ферментов COX-2, которые отвечают за воспалительные процессы. Куркума может действовать так же эффективно, как и популярное действующее вещество многих обезболивающих средств — ибупрофен.Исследование 2009 года, опубликованное в журнале альтернативной и дополнительной медицины, сравнило обезболивающие эффекты куркумина и ибупрофена. Куркумин был способен облегчать состояние в такой же мере, что и ибупрофен. Более того, он может послужить альтернативой для тех, кто не может принимать лекарства.Делаем вывод: употребление вышеуказанных трав и специй помогает усилить иммунную систему и облегчить течение заболеваний, но всегда лучше проконсультироваться со специалистом перед приемом любых, даже натуральных лекарств.