Названы самые опасные продукты для мужского здоровья
Согласись, «благополучие» женщины во многом зависит от интимного здоровья мужчины.
Если ты хочешь, чтобы любимый оставался отменным любовником до преклонного возраста, обрати внимание на его питание.
Вот список продуктов, которые могут привести к эректильной дисфункции!
Соль
Согласно результатам исследований ученых из Тулейнского университета, большое количество натрия в рационе мужчины приводит к повышению кровяного давления. Очень часто этот фактор становиться причиной импотенции, против которой стандартные методы лечения данного полового расстройства бессильны.
Соя
Соевые продукты тоже способны повлиять на эрекцию. И все дело в том, что в соевых бобах содержится эстроген, который снижает уровень тестостерона.
Консервы
В каждой баночке консервы присутствует химическое вещество под названием дифенилолпропан (ДФП), которое в четыре раза увеличивает риск развития импотенции. Так что тушенкой, паштетами и другими подобными продуктами представителям сильного пола увлекаться не стоит.
Транс-жиры
Такие жиры, как известно, негативно воздействуют на состояние сердца и сосудов. А здоровье кровеносной системы напрямую влияет на качество эрекции.
Сахар
После поступления в организм мужчины серьезной дозы глюкозы уровень тестостерона, как правило, снижается аж на четверть. Этим объясняется отсутствие эрекции после употребления большого количества сладостей.
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