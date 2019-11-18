Названы самые опасные продукты для мужского здоровья

5 продуктов, которые негативно влияют на здоровье мужчины.Согласись, «благополучие» женщины во многом зависит от интимного здоровья мужчины.Если ты хочешь, чтобы любимый оставался отменным любовником до преклонного возраста, обрати внимание на его питание.Вот список продуктов, которые могут привести к эректильной дисфункции!СольСогласно результатам исследований ученых из Тулейнского университета, большое количество натрия в рационе мужчины приводит к повышению кровяного давления. Очень часто этот фактор становиться причиной импотенции, против которой стандартные методы лечения данного полового расстройства бессильны.СояСоевые продукты тоже способны повлиять на эрекцию. И все дело в том, что в соевых бобах содержится эстроген, который снижает уровень тестостерона.КонсервыВ каждой баночке консервы присутствует химическое вещество под названием дифенилолпропан (ДФП), которое в четыре раза увеличивает риск развития импотенции. Так что тушенкой, паштетами и другими подобными продуктами представителям сильного пола увлекаться не стоит.Транс-жирыТакие жиры, как известно, негативно воздействуют на состояние сердца и сосудов. А здоровье кровеносной системы напрямую влияет на качество эрекции.СахарПосле поступления в организм мужчины серьезной дозы глюкозы уровень тестостерона, как правило, снижается аж на четверть. Этим объясняется отсутствие эрекции после употребления большого количества сладостей.