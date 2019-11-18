Ученые: Сок черники улучшает работу мозга

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Черничного сока нужно совсем немного – всего 30 мл в день.Пожилые люди, употребляющие концентрированный черничный сок, улучшают работу своего головного мозга.К такому выводу пришли ученые, трудящиеся в Университете Эксетера. Внимание на научную работу обратили сотрудники СМИ.Ученые провели исследование, в рамках которого изучили состояние здоровья людей возрастом 65-77 лет, которые употребляли черничный сок.Выяснилось, что у участников научной работы за счет полезного напитка улучшались когнитивные функции, а также рабочая память.Ученые проанализировали результаты нового исследования и уже имевшиеся у них научные данные, которые привели их к выводу, что пожилые люди, чтобы сохранить здоровье, должны придерживаться диеты, насыщенной растительной пищей.Кроме того, эксперты установили, что для улучшения показателей работы мозга, черничного сока нужно совсем немного – всего 30 мл в день, и принимать его необходимо регулярно в течение 12 недель.