Названа диета, защищающая организм от гриппа
Кетогенная диета, отличающаяся высоким содержанием жиров и низким потреблением углеводов, способна защитить человека от заражения гриппом.
Речь идет о вирусе группы А. К такому выводу пришли ученые из США.
В эксперименте, который подтвердил догадки врачей, задействовали мышей. Грызунов разделили на две группы – экспериментальную и контрольную. Первая за неделю до инфицирования вирусом гриппа А была посажена на кетогенную диету. Режим питания второй отличался высоким содержанием углеводов.
В результате специалисты отметили, что животные из первой группы легче перенесли заболевание, в частности, у них была выше выживаемость.
Что едят на кетогенной диете:
мясо (включая бекон, колбасу и ветчину),
жирная рыба, масло и сливки;
яйца;
сыры;
растительные масла;
орехи и семена;
низкокалорийные овощи (помидоры, перец, лук, листья салата);
различные специи и приправы.
Рецепты блюд при кетогенной диете обычно состоят из мяса, овощей, яиц и молочных продуктов. Например, на завтрак можно съесть бекон, яйца и помидоры, на обед приготовить салат с курицей и сыром, а на ужин – запеченный в масле лосось с овощами.
Предупреждаем, что диета может вызвать такие побочные эффекты как запоры, диарея, неприятный запах изо рта, недомогание, тошнота и дискомфорт в желудке и кишечнике. Поэтому перед переходом на такой тип питания рекомендуем проконсультироваться с врачом.
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