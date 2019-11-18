Эти доступные продукты замедляют старение

Вкусно и полезно.Плохая новость: время нельзя остановить. Хорошая: его воздействие на организм можно замедлить, правильно питаясь.1. Тыквенные семечкиТыквенные семечки богаты цинком, триптофаном и полиненасыщенными жирными кислотами. Они улучшают эластичность кожи и способствуют заживлению ран. Также семена тыквы содержат антиоксиданты — каротиноиды и витамин Е — которые могут помочь избежать болезней сердца и понизить уровень холестерина.Цинк, содержащийся в семечках, участвует во множестве процессов в нашем организме. В том числе он защищает от вредного воздействия ультрафиолета, борется с морщинами, подавляя свободные радикалы, а также обладает противовоспалительным эффектом. Недостаток цинка может проявляться в виде акне, экземы, выпадения волос и появления белых пятен на ногтях.Помимо прочего, семена тыквы помогают избежать болезней простаты и улучшают мужскую фертильность. А триптофан в их составе помогает нам лучше спать. Сон же, как известно, главный страж красоты и долголетия.Дозировка: рекомендуется употреблять от 23 до 42 г тыквенных семечек в сутки. Так что три столовые ложки или одна горсть в день подойдут.2. ПомидорыВ помидорах много ликопина и каротиноидов. Именно ликопин придаёт томатам красный цвет, а ещё предохраняет растение от слишком яркого солнца. Полезно это вещество и для людей, потому что защищает кожу от солнечных ожогов.В принципе, ликопин можно получать и из сырых помидоров. Но лучше всего это вещество усваивается после короткой тепловой обработки. Подойдёт томатный соус, приготовленный в домашних условиях, или пастеризованный сок из помидоров (его подвергает термической обработке производитель).Нехватка ликопина и бета-каротина увеличивают риск сердечных приступов и инсультов. Так что помидоры — как сырые, так и приготовленные — а также томатный сок помогут снизить вероятность болезней сердца. Ещё содержащийся в помидорах ликопин уменьшает уровень холестерина в крови и укрепляет кровеносные сосуды.Дозировка: исследования показывают, что в идеале вы должны поглощать примерно 22 мг ликопина в день. Примерно столько содержится в двух столовых ложках томатного соуса (не путать с покупным кетчупом, где куча соли и других вредных веществ) или одном стакане томатного сока.3. Жирные сорта рыбы (сёмга, лосось, сардина, сельдь, скумбрия)Эти сорта рыбы богаты жирными кислотами омега-3 и естественным питательным веществом диметиламиноэтанолом (DMAE). Исследования подтверждают, что рацион, в котором присутствуют жирные сорта рыбы, предупреждает появление морщин и способствует поддержанию красоты вашей кожи. Дело в том, что омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А ещё эти кислоты необходимы для здоровья костей.DMAE — это соединение, которое присутствует в жирной рыбе и вырабатывается нашим мозгом. Оно влияет на память и настроение. Его нехватка может привести к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, слабоумию, депрессии.Дозировка: рекомендуется съедать порцию жирной рыбы (140 г) три раза в неделю. Подойдут даже рыбные консервы. Главное, чтобы они были в масле хорошего качества. А не особо брезгливые могут просто поглощать рыбий жир.4. Какао или тёмный шоколадКакао и шоколад содержат флавоноиды особой группы (флавонолы). Они обладают противовоспалительным действием и борются со свободными радикалами, которые приводят к преждевременному старению. Одно исследование показало, что какао и тёмный шоколад с их полифенолами и флавонолами обладают большей антиоксидантной активностью, чем многие другие протестированные продукты питания, включая чернику и ягоды асаи.Кроме этого, какао активирует выработку серотонина, который делает нас счастливыми. Именно поэтому Бриджит Джонс налегала на шоколад во времена неудач на любовном фронте.Учтите, что имеется в виду именно какао, а не молочный шоколад «Алёнка». Лучше всего покупать какао-порошок хорошего качества и, например, посыпать им кашу и десерты. Или выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70–85%. Ещё можно купить сами зёрна какао, измельчить в кофемолке и приправлять сладости.Дозировка: исследователи рекомендуют съедать до 40 г шоколада с 80-процентным содержанием какао в день.5. МиндальОн богат флавоноидами, витамином Е, L-аргинином, полиненасыщенными жирными кислотами, магнием. Также обладает необходимыми нам растительными жирами хорошего качества и антиоксидантами. Правда, находятся они как раз в кожуре. Поэтому лучше есть миндаль неочищенным.Магний положительно влияет на кровеносные сосуды. А ещё миндаль уменьшает вред, который наносит организму курение. И, наконец, он повышает либидо у мужчин.Дозировка: австралийские диетологи пришли к выводу, что оптимальная порция — до 20 миндальных орешков в день. Можете ещё (по желанию) наносить миндальное масло на тело.6. ПетрушкаВ петрушке много миристицина, витамина С, каротиноидов, хлорофилла. Она обладает противовоспалительным действием и содержит массу антиоксидантов. Чистит кровь и способствует выработке глутатиона, который является главным ключом к молодости тела. Кроме того, петрушка помогает избавляться от отёков и защищает от болезнетворных бактерий.Дозировка: рекомендуется одна большая горсть (30–40 г) три раза в неделю. Самый простой способ употребления в пищу — зелёные смузи и салаты с добавлением петрушки.7. ЛимонБогаты витамином С, антиоксидантами, лимонным маслом, флавоноидами, лимонной и другими растительными кислотами.Все хоть раз, да слышали, что этот цитрус помогает при простуде. Лимонный сок, насыщенный витамином С и антиоксидантами, и правда укрепляет иммунитет. И, как это ни странно, он также уменьшает закисление организма! А это в свою очередь помогает нам выводить токсины и избегать болезней почек.Эти яркие фрукты выручат и при дефиците железа. Сами по себе они содержат небольшое его количество, но витамин С и лимонная кислота улучшают усвоение этого вещества из других продуктов. Ещё их кожура поможет избежать рака кожи. А витамин С в лимонах необходим для профилактики сердечных заболеваний.Дозировка: сок одного лимона содержит около 18,6 мг витамина С. А рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет от 65 до 90 мг. Так что пейте пару стаканов воды с долькой лимона в день. А цедру можно добавлять в готовые блюда типа салатов, ризотто, макарон и других горячих блюд.8. Корень имбиряИмбирь содержит цинеол, цитраль и гингерол. И, кроме отличного вкуса, он также имеет антибактериальные свойства. Поэтому особенно полезен при поездках в неизведанные страны Азии и Африки. Да и вообще во всех путешествиях. Корень имбиря также помогает устранить уже имеющиеся воспалительные процессы и заживляет раны (при приёме внутрь!).Кроме этого, имбирь пригодится при тошноте и морской болезни. Он также улучшает циркуляцию крови, пищеварение и усвоение других полезных веществ из любой пищи и помогает снабжать мозг и кожу кислородом. И, наконец, имбирь снижает болезненность в мышцах после нагрузок — на заметку спортсменам.Дозировка: до 4 г в день, но не больше. Употреблять можно разными способами: добавляйте в чай, салаты, соусы для азиатской кухни, в смузи… Склонную к жирности кожу можно помассировать ломтиками корня имбиря, не забыв потом смыть сок водой.9. СвёклаСвёкла богата водорастворимой клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, холином, гиалуроновой кислотой, каротиноидами.Из-за высокого содержание водорастворимой клетчатки она помогает выводить токсины и свободные радикалы из организма. Улучшает пищеварение и предотвращает заболевания кишечника. Свекольный сок увеличивает работоспособность мышц.Дозировка: рекомендуется употреблять от 140 до 250 мл свекольного сока в день. Кроме того, можете делать салаты из свежей и варёной свёклы и борщи. Но не увлекайтесь и не ешьте одну только свёклу: её избыток приводит к проблемам с почками.10. Сливочное маслоСливочное масло содержит витамины A, D, E, CLA (линолевая кислота) и полезные жиры всех видов. Они имеют противовоспалительный эффект и помогают нашей иммунной системе. Масло благотворно влияет на метаболизм и способствует лучшей работе кишечника. CLA помогает строить мускулы и предотвращает сердечные заболевания. Также она участвует в усвоении кальция.Единственное но: два последних свойства теряются при пастеризации. Поэтому постарайтесь найти сливочное масло из непастеризованного молока. Подразумевается масло органик / био, полученное из молока коров, которые гуляли на воле и щипали травку. Если же это измученные индустриальные животные, то и химический состав их молока значительно отличается от желаемого.Дозировка: не более 250 г в неделю. Злоупотребление маслом приводит к повышению уровня холестерина.Конечно же, список полезной пищи, призванной сохранить нашу молодость и красоту, на этом не заканчивается. Но это именно те продукты из ближайшего магазина, которые любой человек может себе позволить. А ещё все они вкусные.