Названы нетипичные симптомы рака молочной железы

Стоит быть внимательнее к своему организму.Одна из шести женщин с раком молочной железы имеет нетипичные симптомы заболевания, по которым весьма сложно распознать наличие опухоли. К ним относятся боли в спине, опухшие руки, одышка или потеря веса. В результате эти женщины обращаются к врачу гораздо позднее, нежели женщины, которые обнаруживают уплотнение в своей груди. Исследователи из Университетского колледжа Лондона говорят, что многие представительницы слабого пола не знают о других симптомах рака молочной железы.Специалисты проанализировали данные 2300 женщин с диагнозом рак молочной железы Большинство из них – 76% – обратились к врачу с жалобами на наличие уплотнения в молочной железе. Еще 17% имели иные симптомы, включающие в себя изменения в форме груди или соска, припухлость рук, боли в спине, одышку или потерю веса.Сообщается, что женщины с такими нетипичными симптомами ждали, в среднем, 12 дней, прежде чем обратиться к врачу. Это почти вдвое дольше, чем для женщин, обнаруживших у себя уплотнение в груди и, как правило, обратившихся в больницу в течение недели. Более того, 15% женщин, не имевших уплотнения в груди, ждали 3 месяца, откладывая визит к врачу. Для сравнения – только 7% женщин с уплотнением в груди не обращались в больницу в течение аналогичного отрезка времени.