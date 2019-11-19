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Обычный человек со смартфоном в руках, подключив всего лишь два датчика, сам определит и диагностирует наличие сердечного приступа.Создано приложение для предупреждения сердечного приступа, с помощью которого можно продиагностировать и даже выявить угрозу жизни от сердечного приступа.Традиционно для этого применяется электрокардиограмма. Однако не всегда представляется возможность ее сделать.Новое же революционное мобильное приложение создано для гаджетов и работает на основе операционных систем Android и iOS. Чтобы воспользоваться программой, необходимо подключить всего два датчика, тогда как в электрокардиограмме применяются 12.Теперь абсолютно любой пользователь со смартфоном в руках, на котором установлено данное приложение, сможет определить и диагностировать наличие сердечного приступа.Кардио-специалисты после тестирования заявили, что приложение работает точно, оно ничуть не хуже традиционной крупногабаритной электрокардиограммы.Медики уверены, что данное мобильное ноу-хау поможет людям получать быструю квалифицированную медицинскую помощь при определении у них опасного симптома.