Диетологи рекомендуют есть фрукты целиком
Группа диетологов и биологов из нескольких университетов США представила исследование, посвященное взаимосвязи между отдельными пищевыми привычками и психологическим состоянием мужчин и женщин.
Как удалось установить специалистам, такие привычки могут влиять не только на психологию, но даже на изменение биохимии мозга.
Ученые отмечают, что игнорирование в рационе овощей и фруктов или же их небольшое потребление приводит к риску развития депрессивных заболеваний. И депрессии грозят в большей степени мужчинам из-за гормональных различий.
Диетологи настаивают на том, что фрукты необходимо употреблять не в составе каких-либо блюд, а целиком.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Неврология
Добавить комментарий