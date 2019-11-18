Диетологи рекомендуют есть фрукты целиком

Игнорирование полезных продуктов влияет не только на психологическое состояние, но и на изменение биохимии мозга.Группа диетологов и биологов из нескольких университетов США представила исследование, посвященное взаимосвязи между отдельными пищевыми привычками и психологическим состоянием мужчин и женщин.Как удалось установить специалистам, такие привычки могут влиять не только на психологию, но даже на изменение биохимии мозга.Ученые отмечают, что игнорирование в рационе овощей и фруктов или же их небольшое потребление приводит к риску развития депрессивных заболеваний. И депрессии грозят в большей степени мужчинам из-за гормональных различий.Диетологи настаивают на том, что фрукты необходимо употреблять не в составе каких-либо блюд, а целиком.