Ученые назвали самые распространенные симптомы рака желудка

Рак желудка развивается очень быстро.К сожалению, характерные симптомы встречаются редко — пока болезнь не распространится по всему животу и на другие органы. На данной стадии рак уже не поддается лечению.И тут возникает вопрос — как вы можете остановить этот тихий рак-убийцу прежде, чем он будет поражать ваши органы?.. Эксперты решили помочь вам с этой проблемой — вы должны запастись знаниями, изучая факторы риска и тревожные признаки рака желудка.По данным Американского общества рака, следующие симптомы могут указывать на рак желудка: расстройство желудка или изжога, дискомфорт или боль в животе, тошнота и рвота, понос или запор, вздутие живота после еды, потеря аппетита, слабость и усталость, кровотечение (рвота кровью или кровь в стуле).Самые распространенные факторы, которые могут увеличить риск развития рака желудка: возраст (старше 55 лет), пол (мужчины на две трети чаще, чем женщины), курение и злоупотребление алкоголем, предшествующая операция на желудке, наследственность, наличие в желудке бактерий под названием Helicobacter Pylori, которые могут вызвать язвы.Примечание: вы должны быть очень осторожны, и если вы страдаете от тревожных признаков рака желудка или беспокоитесь о риске, поговорите со своим врачом. Он может направить вас к гастроэнтерологу (врач, который специализируется на расстройствах пищеварения) для дальнейшей оценки ситуации.