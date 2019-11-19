Названы признаки повышенного сахара в крови

В каких случаях обязательно нужно сдать кровь на сахар.Многие люди искренне удивляются, обнаружив, что у них, оказывается, диабет! Придя к врачу с жалобами на усталость или боли в спине, они узнают о недуге.А ведь будь мы немного внимательнее к своему организму, диабет можно было бы распознать на ранней степени его развития, уменьшив таким образом риск усугубления болезни. Узнайте о тревожных симптомах, говорящих о том, что вам обязательно надо сдать кровь на сахар!Признак 1ЖаждаУ вас часто сухо во рту, вы почти постоянно хотите пить? Это может быть сигналом того, что в крови повышено содержание глюкозы – и организм, пытаясь привести уровень глюкозы в норму, дает сигнал «разбавить» и вывести ее вместе с жидкостью. Больной диабетом человек способен выпивать до 10 литров воды в день!Признак 2Позывы к мочеиспусканиюРазумеется, чем больше воды вы пьете, тем чаще бегаете в туалет. От чрезмерной нагрузки могут страдать почки, которые работают в усиленном режиме, ведь им приходится выводить избыток глюкозы. Избыточное количество белка в моче мешает нормальной фильтрации в почках, из-за этого увеличивается уровень токсинов в крови. Самое неприятное в этом то, что даже после того, как вы начнете регулировать уровень сахара при помощи лекарств, повреждение почек никуда не денется, вам придется лечить и их.Признак 3Слабость и усталостьЕсли уровень вашей нагрузки не изменился, но вы стали чувствовать себя постоянно уставшей и разбитой, даже высыпаясь и нормально питаясь, насторожитесь: слабость может быть вызвана избытком сахара в крови. Дело в том, что когда нарушается процесс транспортировки глюкозы в клетки организма, то они недополучают энергию, вот вы и чувствуете усталость. Кроме того, отсутствие энергии заставляет вас чаще, чем обычно, есть: кажется, что чувство голода преследует вас постоянно!Признак 4Онемение и покалывание конечностейЭтот симптом может указывать на повреждение нервных окончаний, которое вызвано диабетом. Дело в том, что глюкоза действует на нервы как кислота, разъедая их. Разрушение тонких нервных окончаний происходит, прежде всего, на пальцах рук и ног. Вот почему вы можете чувствовать онемение, покалывание, зуд и другие странные ощущения.Признак 5Проблемы со зрениемВ последнее время вы нечетко видите окружающие предметы? Это может быть прямым следствием избытка сахара в крови. Крошечные капилляры, находящиеся в глазу, страдают от действия свободных радикалов, но обычно организм справляется с этой проблемой. Если же уровень глюкозы в крови повышен, капилляры повреждаются, и у вас падает зрение.Признак 6Проблемы с кожейПри диабете у вас на теле могут появится темные пятна, как правило, в тех местах, где образуются складки: в подмышках, на шее, в суставах, в паху. Внешне это похоже на то, что в складке скопилась грязь, правда, смыть ее вы не сможете. Иногда могут возникать пигментные пятна и на других участках кожи. Это свидетельствует о том, что ваш организм вырабатывает слишком много инсулина для защиты от чрезмерного содержания сахара в крови.Признак 7ИнфекцииЧасто при диабете как сопутствующие заболевания возникают инфекции мочевыводящих путей, вагинальные инфекции. Кроме этого, если у человека повышено содержание сахара в крови, любая, даже самая незначительная рана заживает гораздо медленнее, и в нее легко может попасть любая инфекция.Признак 8Потеря весаПусть вы и хотели сбросить несколько килограммов, но ничего для этого специально не делали. Вы питались и двигались как обычно, но почему-то начали худеть. Не спешите радоваться: увы, при повышенном уровне сахара вы теряете не жир, а мышечную ткань. Не имея никаких источников энергии, не получая глюкозу из крови, организм начинает «вытягивать» энергию из мышц, разрушая их.