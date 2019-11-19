Справиться с депрессией поможет этот популярный фрукт

Внушительная причина чаще есть киви.Ученые из Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что киви помогает поддерживать в хорошем состоянии нервную систему и фигуру, улучшает жизненный тонус человека, не способствуя при этом набору лишних килограммов. Они говорят, что съедая два фрукта в день, человек поднимает себе настроение без употребления кофе и сладостей.Все дело в том, что эти плоды содержат в составе пищевые волокна и фруктовые кислоты, помогающие сохранить стройность, поднять настроение, и даже побороть депрессию.В киви содержатся полезные вещества – органические кислоты, пектины, железо, магний, калий, фосфор, клетчатка, углеводы и даже белки, минимум калорий, а витамина С в нём больше, чем в болгарском перце, смородине и цитрусовых. В нём содержится также актинидин – вещество, которое улучшает расщепление белков и свёртываемость крови.Регулярно употребляя киви, можно улучшить настроение и продлить жизнь. При употреблении этого фрукта в организме человека вырабатывается гормон счастья – эндорфин, улучшается состояние и настроение. По мнению диетологов, съеденный килограмм киви на месяц увеличивает продолжительность жизни.Диетологи считают, что киви нормализует давление, хорошо влияет на работу пищеварительной системы и почек, а также дыхательной системы, что положительно влияет на продолжительность жизни.Киви способен повысить уровень производимого организмом серотонина (нейромедиатора центральной нервной системы, стимулирующего сон), а значит, избавить от изматывающей бессонницы.Киви применяется в косметологии, он хорошо очищает кожу, делает её мягкой, бархатистой и упругой. Шкурками фрукта можно протирать кожу лица и шеи или делать маску для лица, помогающую тонизировать и приятно расслабить кожу.Киви можно кушать в свежем виде, делать желе и джемы, варить варенье, добавлять в салаты. Единственное ограничение для приёма этого фрукта в пищу – повышенная кислотность и диарея.