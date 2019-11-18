Врачи указали на основные ошибки при лечении кашля

Болезнь обычно начинается с сухого кашля.У кашля есть несколько ступеней, этапов.1. Сухой (непродуктивный). С него болезнь обычно начинается. Его даже так и называют «первоначальный кашель». Вирус поселяется в организме, и вы кашляете от трахеита. В это время мокроты нет, слизи мало, вы кашляете из-за раздражения в трахее и горле, но кашлять нечем.ЧТО ДЕЛАТЬ:Смягчать горло, уменьшать раздражение в трахее, принимать обволакивающие слизистую препараты. Задача – увеличить количество слизи, которая и поможет смягчать горло. Нужны ОТХАРКИВАЮЩИЕ препараты. Лекарства на основе фенспирида или микстуры на основе трав, например, мать-и-мачехи, подорожника (в первые дни кашля они еще могут помочь).2. Влажный (продуктивный). Появилась мокрота, нужно вывести ее из легких.ЧТО ДЕЛАТЬ:Врач пропишет муколитические препараты, аналоги амброксола и карбоцистеина. Они разжижают мокроту и помогают ей выходить, освобождая легкие.3. Глубокий сильный. Бронхит и пневмония могут протекать и без температуры. И чтобы не довести до воспаления легких, обязательно сходите к врачу, чтобы он вас послушал и назначил более серьезные препараты от кашля и при необходимости антибиотики, ведь без них при бронхите и пневмонии, к сожалению, не обойтись.ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ1. Пить муколитические (отхаркивающие средства), когда мокроты нет. Такие препараты сухие бронхи просто «разорвут».2. Употреблять препараты, останавливающие кашель (например, на основе бутамирата), когда кашель влажный. Если есть мокрота, ее нужно обязательно выводить, а это можно сделать только с помощью кашля.3. Делать прогревания, растирания в острый период. Любая физиотерапия возможна только когда болезнь отступила.ВАЖНО:Неправильное лечение даже начинающегося кашля может привести к развитию пневмонии, так что любые лекарства принимайте ТОЛЬКО по назначению врача, а не выбирайте по этикеткам на лекарствах в аптеке «от сухого кашля», «от влажного кашля».ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ САМОМУВремя пить боржомиКак смягчить кашель при трахеите, с которого обычно начинается грипп1. Ингаляции.Небулайзер. С его помощью ингаляции можно делать просто с физраствором, для очищения слизистых, а можно по назначению врача добавлять в раствор лекарства – с помощью ингалятора они отправятся прямиком к воспалению.2. Народные средства.— Можно рассасывать мед, медленно, чтобы он успел «обойти» все горло. Мед обеззараживает и смягчает. Только мед нельзя нагревать.— Из травяных сборов выбирайте те, что содержат ромашку, солодку, мяту, подорожник, мать-и-мачеху, корень алтея.Аккуратнее с имбирем. Этот корень творит чудеса, когда иммунитету нужна помощь, но имбирь сушит, а при трахеите и раздраженном горле это не нужно.— Если найдете инжир, то его можно заваривать с молоком и пить, отличное смягчающее средство.3. Щелочное питьеБоржоми, минеральная вода. Можно немного подогреть, а можно смешать с молоком (один к одному).4. ЛеденцыВ аптеках миллион таблеток-конфеток. Выбирайте ментоловые и травяные, они не только смягчают кашель, но и «отвлекают» – вы меньше кашляете и меньше раздражаете горло.5. Много питьЖидкость нужна, чтобы увеличивать количество слизи, чтобы появлялась мокрота, а, следовательно, и облегчался кашель. Питье должно быть теплым или горячим.6. УвлажнениеВ сухом и горячем воздухе кашель усиливается, ведь слизистые высыхают и раздражение становится сильнее. Можно поставить в квартире увлажнитель воздуха. Если его нет, можно хотя бы почаще делать влажную уборку. Нос можно увлажнять, промывая морской водой или тем же боржоми.ЧТО ЕЩЕДругими осложнениями гриппа могут быть синусит (затяжной насморк) и отит. Для профилактики и того, и другого, обязательно снимайте отек с «забитого» носа каплями (но не дольше 10 дней, иначе может развиться привыкание).