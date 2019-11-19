Крапива при гипертонии: целебные рецепты

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Большую помощь при гипертонии может оказать лечение травами.Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы.Если давление иногда повышается при стрессе или физической нагрузке, то это считается нормальным явлением. Однако регулярное повышение артериального давления приводит к развитию гипертонии — уменьшению просвета стенок мелких артерий, затрудняющего продвижение крови по сосудам.В первую очередь гипертония повреждает жизненно важные органы: сердце, головной мозг, почки. Сосуды, питающие сердце (коронарные артерии), не в полной мере обеспечивают разросшуюся мышцу кислородом и питательными веществами, поэтому появляется кислородное голодание сердечной мышцы (ишемия). Гипертония в пожилом возрасте способствует прогрессированию атеросклероза. Опасность в том, что при сильном спазме сосудов приток крови к органам (к мозгу, сердцу, почкам) недостаточен. При чрезмерном спазме и наличии бляшек на стенках сосудов кровь может перестать циркулировать по артерии. В этом случае наступает инсульт или инфаркт миокарда.Большую помощь при гипертонии может оказать лечение травами, среди которых особо стоит выделить крапиву. Используются в основном седативные травы, которые имеют успокаивающий эффект.Залить 1 ст. ложку измельченных листьев крапивы 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — неделя, затем сделать перерыв на 5 дней, начать второй курс лечения. Настой помогает на начальном этапе заболевания.Быстро снижают давление отвары и настои из крапивного сока. Пить его надо трижды в день по 1 ст. ложке.Крапиву пропустить через мясорубку, через марлю отжать сок. Добавить немного кефира и меда. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.Собрать 3 кг крапивы. Все вымыть, обсушить, пропустить через мясорубку, отжать получится примерно 300 г крапивного сока, добавить поллитровую банку меда, принимать по 1 ст. ложке. Этот мед снижает давление.Нарезать помельче 50–70 г крапивы, поместить в эмалированную посуду, залить 450 мл воды. Через полчаса поставить на маленький огонь, дать закипеть и еще томить 10 минут. Остудить, процедить, хранить в холодильнике. Перед употреблением подогревать до комнатной температуры и пить 2–3 раза в день по 1/3 стакана. Курс лечения 5 дней подряд, трижды с перерывами в 2–3 дня.При гипертонии употребляют листья, стебли и цветы черноголовки обыкновенной с листьями крапивы. Цветы и листья сушат и употребляют вместо чая. Внутрь принимают в виде отвара: 2 ст. ложки сырья на 300 мл кипятка, кипятить на медленном огне 10 минут, принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.При гипертонии используют шелковицу белую (тутовое дерево). Применяется кора корней, листья, плоды и кора ствола с отваром крапивы. На стакан отвара крапивы 1 ст. ложка коры шелковицы, настоять 15 минут, принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.Применяют отвар из корня, коры ствола и листьев шелковицы: разовая доза 5 г на стакан отвара крапивы, варить 10 минут, принять в течение дня.Настой: сушеницы топяной — 20 г, листьев крапивы — 20 г. Измельченную смесь трав заливают двумя стаканами кипятка, кипятят 5 минут в закрытом сосуде, настаивают в течение 2 часов, принимают по 0,5 стакана 2–3 раза в день.Отвар цветов и плодов софоры японской с листьями крапивы. 1 способ: на стакан кипятка 1 ст. ложка смеси сырья, кипятить на слабом огне 5 минут, принять в течение дня. 2 способ: цветы и плоды софоры японской — 2 ст. ложки, листья крапивы — 1 ст. ложка, залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 20 минут. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.Пьют настой или отвар из цветов или листьев гречихи, лучше цветов, с добавлением листьев крапивы 1:10. Пить без дозировки, как чай.Отвар: 1 ст. ложка смеси створок фасоли и листьев крапивы на стакан воды. Прокипятить 5 минут и принимать по 1/3 стакана 4–5 раз в день.При гипертонии принимают картофельный сок с отваром крапивы 2–3 раза в день по 0,5 стакана, за 0,5 часа до еды.Взять по одному стакану: сок красной моркови, сок хрена, мед, 1 ст. ложку отвара крапивы и 1 лимон. Хорошо смешать в эмалированной посуде, продолжительно перемешивая деревянной лопаточкой, полученную смесь налить в сосуд, плотно закрыть и поставить в прохладное место. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день до еды или 2–3 часа спустя. Курс лечения 2 месяца.Отвар: 20 г измельченных сухих створок фасоли кипятят в 1 л воды. Полученный отвар, примерно 0,5 л, выпивают равными частями в течение дня. Можно для отвара применять смесь — створки фасоли, листья черники, овсяная солома, листья крапивы, в равных частях.1 ст. ложку пустырника, 2–3 ст. ложки крапивы настоять в стакане кипятка. Пить в течение дня по глотку.1 ч. ложку травы багульника и 1 ч. ложку листьев крапивы настаивать 8 часов в двух стаканах кипятка в закрытом сосуде, процедить. Принимать по полстакана 4 раза в день.3 ч. ложки травы пастушьей сумки и 1 ч. ложку листьев крапивы настаивать 8 часов в двух стаканах кипятка, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложке 3–4 раза в день.2 ч. ложки травы пустырника и 1 ч. ложку листьев крапивы настаивать 6–8 часов в двух стаканах кипятка. Принимать по полстакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.1 ст. ложку цветочных корзинок пижмы обыкновенной и 1 ч. ложку листьев крапивы настаивать 4 часа в двух стаканах кипятка в закрытом сосуде. Принимать по полстакана 2–3 раза в день за 20 минут до еды. Через 20 дней сделать перерыв на 10 дней, потом сеанс лечения можно повторить.1 ч. ложку сухих корневищ с корнями девясила и 1 ч. ложку листьев крапивы настаивать 8 часов в одном стакане кипятка, процедить. Принимать по полстакана 4 раза в день за 20 минут до еды.Очистить от кожуры 100 г грецких орехов, протереть на мелкой терке, смешать с и 1 ч. ложкой листьев крапивы и небольшим количеством кипяченной воды и с половиной столовой ложки меда. Принимать по пол столовой ложке 3 раза в день.