Правда о холестерине: главные мифы и факты

Органическая молекула намного сложнее, чем мы думаем.С холестерином традиционно связывают все проблемы сердца и сосудов.Толком не разобравшись, зачем же он вообще появляется в человеческом теле, многие приписывают исключительно вредное действие этому продукту метаболизма.Мы считаем его одним из главных врагов здоровья. Но на самом деле все не так категорично…Развеиваем мифы и узнаем важные факты о холестерине.1. И от него есть толкПовышенное содержание холестерина в крови действительно вредно. Но нужно признать и его участие во многих процессах организма. Во-первых, холестерин дает строительный материал клеточным мембранам. Во-вторых, организм использует его для производства желчных кислот, нужных для пищеварения. В-третьих, он участвует в выработке витамина D и женских половых гормонов – прогестерона и эстрогенов.2. Хороший и плохойВ организме нет холестерина в чистом виде. Обычно он работает вместе с жирами и белками – липопротеидами. Они могут быть низкой плотности (ЛНП) и высокой (ЛВП). Первые принято считать «плохими», так как они участвуют в формировании бляшек на стенках сосудов. А вторые, «хорошие», удаляют холестериновые отложения. В идеале уровни ЛНП и ЛВП совпадают – тогда сосуды остаются чистыми. Но если обмен веществ нарушен, а ЛНП повышается, появляется риск атеросклероза.3. Откуда ты?Считается, что холестерин попадает в организм вместе с пищей. Но это не так. До 80% холестерина организм производит сам (это вещество вырабатывают печень, надпочечники, тонкая кишка, яичники). Остальной холестерин мы получаем с пищей животного происхождения, он в больших количествах содержится в:сливочном масле, маргарине твердых сортов, сале;цельном и сгущенном молоке, жирном твороге, мороженом, сырах жирностью более 30%;колбасах, сосисках, копченостях, жирном мясе, паштетах, субпродуктах.4. Не попадайся на удочку!Холестерин содержится лишь в клеточных мембранах животных, а клеточные мембраны растений состоят из растительных волокон (клетчатки), а не из холестерина. Так что когда на упаковке оливкового масла ты видишь надпись «Без холестерина», будь уверена, что это только рекламный трюк. Производителю не пришлось удалять холестерин из продуктов растительного происхождения, потому что его там от природы не могло быть.5. Золотая серединаМногие думают, что, чем ниже уровень холестерина, тем лучше сердцу и сосудам. Но если учесть то, что холестерин – важнейший продукт метаболизма, содержание в крови которого определено четкими рамками, это мнение в корне неверно.Чтобы организм нормально функционировал, количество этого вещества не должно превышать 5 ммоль/л. Но учти, что слишком низкий уровень холестерина – это тоже не очень хорошо. Американские ученые выяснили, что у тех, кто почти не ест жиров, в крови снижается содержание не только «плохого», но и «хорошего» холестерина (а последний защищает сосуды от атеросклероза). Также существуют исследования, которые доказывают, что пониженное содержание холестерина провоцирует депрессию.6. Что делать, если уровень холестерина повышен?Кардиологи советуют в этом случае скорректировать свой образ жизни.Приведи вес в норму. Потеряв 2–5 кг, ты уже значительно снизишь уровень холестерина в крови.Больше движения. Физические нагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Употребляй меньше продуктов животного происхождения. Включай в рацион больше фруктов и овощей, насыщенных волокнами и пектинами. Они связывают и выводят излишки холестерина из организма. Например, в составе авокадо есть жиры, которые снижают уровень «плохого» холестерина в крови так же эффективно, как и лекарственные препараты. А чеснок способен разжижать кровь, к тому же аллицин в его составе превосходно выводит холестерин. Рыба содержит полезнейшие жирные кислоты омега-3, которые снижают уровень холестерина и триглицеридов.