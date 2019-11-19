Медики рассказали, какие продукты полезны для здоровья зубов
Американская стоматологическая ассоциация (American Dental Association) составила список продуктов, содержащих биологически активные вещества, которые помогают укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом.
В перечень продуктов, которые могут помочь укрепить эмаль зубов и улучшить состояние полости рта в целом, входят молочные продукты — такие как молоко, сыр и йогурт, богатые кальцием; зелень и миндаль, которые также являются хорошими источниками кальция; яйца, рыба, мясо и птица, богатые фосфором; овощи и фрукты, которые являются хорошими источниками клетчатки; цитрусовые, богатые витамином С; сладкий картофель, морковь, зелень и рыба — хорошие источники витамина А.
Ученые также предупреждают о том, что нанести вред зубам могут плохие привычки, такие как:
жевание льда (это может привести к необратимому повреждению зубов, спровоцировать небольшие трещины и повреждение эмали); пирсинг языка (это может обусловить появление широкого спектра проблем — от повреждения зубов, пломб и десен до бактериальной инфекции и даже аллергической реакции);
скрежетание зубами — может привести к сколам зубной эмали, трещинам и даже потере зубов; леденцы от кашля (такие леденцы, как правило, содержат много сахара, что приводит к чрезмерному размножению бактерий и может ухудшить состояние полости рта);
сладости, особенно мармелад, сухофрукты, карамель, драже, которые могут застревать в зубах, а также сладкие и спортивные напитки, фруктовые соки (они содержат много сахара, который служит пищей для бактерий и приводит к их усиленному росту, а также кислоты, способные повредить эмаль зубов);
разрывать упаковки зубами и открывать что-то зубами (это может привести к повреждению зубов); частые перекусы (приводят к застреванию в зубах большого количества пищи);
жевание карандаша или колпачка ручки — это оказывает большое давление на зубы, что может привести к появлению трещин с течением времени;
употребление кофе (к сожалению, кофеин может вызывать сухость во рту и привести к образованию кариеса, особенно когда речь идет об употреблении сладкого кофе);
курение (употребление табака провоцирует сухость во рту и увеличивает накопление зубного налета вокруг зубов. Курильщики также чаще теряют зубы, по сравнению с некурящими, из-за болезней десен);
употребление красного или белого вина (это приводит к окрашиванию зубов (красное вино) и создает условия для образования кариеса. Белое вино содержит кислоты и дубильные вещества, воздействие которых на зубы также провоцирует образование дыр в эмали).
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