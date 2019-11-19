Как быстро понизить артериальное давление без лекарств

Этот сироп также поможет вам бороться с инфекциями и гриппом.Этот чесночный сироп удивителен благодаря своим свойствам для здоровья.Он состоит из дешевых и легко доступных ингредиентов, и его очень просто приготовить. Все, что вам понадобится, это яблочный уксус, чеснок и мед. Каждый ингредиент по отдельности обладает собственными свойствами, но вместе они усиливаются!Преимущества чесночного сиропа:Потребляя этот удивительный сироп ежедневно, вы укрепите свою иммунную систему, и это снизит ваше артериальное давление и уровень холестерина в вашем организме.Этот сироп также поможет вам бороться с инфекциями и гриппом с большей эффективностью, а также уменьшит боль, вызванную подагрой и артритом и многими другими различными воспалительными заболеваниями.Мед является первым ингредиентом в этом сиропе, и это очень мощный ингредиент, особенно из-за его антибактериальных и противогрибковых свойств. В то время как яблочный уксус содержит много фитонутриентов, которые могут остановить или предотвратить судороги в ногах, а в некоторых случаях даже могут предотвратить рак.Этот ингредиент также содержит много лимонной кислоты, которая может помочь в растворении камней в почках. Третий и последний ингредиент — самый полезный ингредиент во всем мире. Чеснок обладает отличными противовирусными и антибактериальными свойствами, и поэтому он отлично подходит для укрепления иммунной системы.Вот процесс приготовления этого сиропа:Вам понадобятся:200 мл яблочного уксуса8 зубчиков чеснока200 мл медаКак приготовить сироп:Поместите зубчики чеснока в блендер и смешайте их хорошо.После этого положите яблочный уксус и мед и смешайте смесь в течение 15 секунд.Когда все будет готово, положите смесь в стеклянную банку и оставьте в холодильнике на 5 дней.Размешивайте смесь каждый день, и через 5 дней сироп будет готов к употреблению.Как его употреблять:Используйте сироп с водой. Утром добавьте две ложки сиропа в стакан воды и выпейте смесь, на голодный желудок. Если вы регулярно употребляете этот сироп, это укрепит вашу иммунную систему, улучшит общее состояние здоровья, а также предотвратит множество различных инфекций и недугов.