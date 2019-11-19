Утро без стресса: как быстро и легко проснуться

Действенные советы на каждый день.Вставать утром на работу, а особенно, когда за окном дождь и ветер – настоящие страдания.Это стресс и для организма, поэтому он настойчиво вам показывает, что хочет отдохнуть.Однако если придерживаться простых правил, то организму будет легче переносить этот стресс, а вы будете чувствовать себя лучше.Констрасний душ прекрасно пробуждает не только вас, но и все процессы в организме. Не нужно сразу же обливаться ледяной водой – так можно простудиться из-за резких перепадов температур. Лучше начать с чуть теплой воды, постепенно снижая температуру.Смузи из пророщенных зерен пшеницы, яблок, шпината, зелени, моркови и апельсина подкрепит вас на целый день и еще и зарядит гигантской порцией витаминов.Не стоит изнурять организм тренировками. Достаточно 10-15 минут ежедневных упражнений. Лучше побольше ходить пешком и отказаться от общественного транспорта. Если это, конечно, возможно.Перед сном стоит прогуляться на свежем воздухе. Такая привычка поможет засыпать легче и спать крепче. И как результат, утром вы будете чувствовать себя намного лучше.Рано засыпать и рано просыпаться – очень полезно для организма. Особенно, если вы каждый день делаете это в одно и то же время. Старайтесь ложиться спать не позднее 22 часов. Ведь с 22 до полуночи – это период глубоко сна, когда организм полностью восстанавливается.