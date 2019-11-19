Этот продукт советуют есть всем беременным

Шоколад: лучшая еда для беременныхАмериканские диетологам и гинекологам удалось установить, что потребление шоколада во время беременности положительно влияет как на развитие самой беременности и ее переносимости, являясь специализированной защитой от различных стрессовых ситуаций, так и на развитие будущих малышей.Изучалась так же взаимосвязь между количеством съеденного время беременности шоколада и поведением новорожденных. Установлено, что дети, родившиеся у любительниц, шоколада были активнее, менее пугливы, чаще смеялись и вообще положительно реагировали на окружающее.С другой стороны потребление большого количества шоколадных продуктов не способствует благотворному влиянию, и сам по себе шоколад может вызвать серьезные аллергические реакции. Пока американские ученые не могут объяснить подлинно, с чем связаны такие положительные влияния на беременность и развитие детей, и пытаются рассчитать оптимальную дозу приема шоколада, без нанесения вреда организму будущих мам и их детей.Достоверным остается факт того, что шоколад вырабатывает активные вещества, повышающие настроение.