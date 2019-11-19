Аллергия на холод: все что нужно знать о сезонном явлении

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От этой аллергии чаще всего страдают женщину.Осенью раздражает не только хмурое небо и постоянные дожди, но и аллергия на холод, которую предстоит терпеть до самой весны. Эксперты рассказали, почему в ответ на понижение температуры появляются неприятные симптомы и что с ними делать.Аллергия на холод — это общее народное название для нескольких симптомов. Общее среди них то, что они появляются при контакте с холодом: с морозным воздухом, прохладной водой, снегом.Это так называемые псевдоаллергические реакции. Настоящая аллергия — это ответ организма на чужеродный белок, на раздражитель. В случае с морозом никакие белки на нас не воздействуют, а неприятные симптомы появляются из-за физического действия низкой температуры. Они проявляются в любом возрасте, но чаще страдают женщины, причём после 25-30 лет.Симптомы аллергии на холод разные:Сильная заложенность носа на холоде. Лёгкий отёк — это нормальная реакция, но если дышать вовсе нечем, то это может быть проявлением вазомоторного ринита.Покраснение кожи, шелушение, пятна и даже волдыри. Это холодовая крапивница или дерматит.Покраснение глаз, зуд, слёзы — конъюнктивит.Все эти проявления болезни отступают, если вернуться в тёплое помещение. А мучиться приходится всю зиму.Откуда берётся аллергия на холодК сожалению, учёные точно не знают, почему появляется аллергия на холод. Поэтому вылечить её раз и навсегда не могут. Но есть несколько факторов, которые провоцируют появление симптомов:Генетическая предрасположенность. Если ваши родственники мучились на холоде, у вас тоже может проявиться аллергия.Инфекционные заболевания. Риск холодовой аллергии повышают и серьёзные инфекции (такие как мононуклеоз или гепатит), и частые ОРВИ.Хронические заболевания. Аллергия на холод чаще поражает тех, у кого есть проблемы с почками, щитовидной железой, пищеварительной системой.Аллергия. Если у вас есть реакции на пищу, пыльцу или ткани, то организм и на холод откликнется неправильно.Вредные привычки. Алкоголь и сигареты увеличивают риск проявления аллергии.Как вылечить аллергию на холодДля начала нужно дойти до врача и выяснить, точно ли у вас аллергия на холод и нет ли более серьёзных заболеваний, которые только маскируются под неё. Но принимать меры, чтобы стало легче жить, можно уже сейчас.Принимайте специальные препаратыВрач должен назначить антигистаминные средства, а также мази с кортикостероидами для кожи. Самостоятельно их лучше не покупать, чтобы не получить побочные эффекты.Смените одеждуЕсли вы предрасположены к аллергии, то кожа может реагировать на шерсть, на мех или на красители, которыми обработана тёплая одежда. Шубы из натурального меха, скорее всего, не для вас. Выбирайте гипоаллергенные материалы и стирайте зимнюю одежду специальными средствами для аллергиков.Защищайте кожуВо-первых, закрывайте от холода и ветра всё, что можно закрыть. Во-вторых, если страдают глаза, не стесняйтесь носить защитные очки. В-третьих, смазывайте кожу специальным защитным кремом, а губы — гигиенической помадой.Купите мягкие средства для умывания и для душа, предназначенные для чувствительной кожи, чтобы не травмировать воспалённые участки ещё и мылом. Откажитесь от бассейна, чтобы не провоцировать аллергию хлорированной водой.Придерживайтесь диетыДаже если на пищу аллергии нет, придётся сесть на диету. Исключите из рациона продукты, которые могут спровоцировать реакцию. Это цитрусовые, шоколад, рыба, мёд, яйца.Промывайте нос солёной водойСпреи, в состав которых входит только морская вода, не лечат, но помогают переносить неприятные симптомы. Они дорого стоят, но есть альтернатива — обычный аптечный физраствор. Аналог можно сделать и самостоятельно, если растворить чайную ложку соли в литре воды.А вот сосудосуживающие препараты лучше не капать, если не хотите получить ещё и зависимость от них.ЗакаляйтесьЗакаливание и постепенное привыкание к холоду поможет только в том случае, если у вас ринит, то есть насморк. Если на холод реагирует кожа, то не издевайтесь над ней и оставьте привыкание к холоду до лучших времен.В то же время врачи отмечают, что аллергия на холод является серьезной проблемой, решить которою можно только общим оздоровлением организма, закаливанием и правильно подобранными косметическими средствами.Долгое пребывание на морозе мало кому доставляет удовольствие, но есть люди, для которых прогулки при минусовой температуре вовсе противопоказаны. Аллергия на холод – это отнюдь не миф, а серьезная проблема, которая не только портит внешний вид и настроение, но и негативно сказывается на общем состоянии здоровья, отмечает врач Виктория Савицкая.«Для тех, кто страдает холодовой аллергией, зима превращается в пытку. Медики различают такой вид аллергии по двум типам. Первый – кожный. Он проявляется зудящими пятнами на руках и лице, которые появляются даже после недолгого пребывания на морозном воздухе. Второй тип – вегетативный, вызванный нарушением терморегуляции организма. Проявляется, как правило, такая аллергия сильными длительными головными болями, скачками давления, спазмами дыхания», — рассказывает врач.Если вы заметили у себя эти симптомы – не откладывая, обратитесь к специалисту. Как правило, в первом случае рекомендуют перед выходом из дома смазывать проблемные участки кожи жирным противоаллергенным кремом или лосьоном, во втором — вегетативную систему предписывают тренировать закаливанием, если нет для этого явных противопоказаний.Кроме того, не лишним будет пропить поливитамины, чтобы укрепить защитные силы организма и пересмотреть ежедневное меню, включив в него как можно больше свежих овощей, фруктов, зелени и ягод, советует Виктория Савицкая.