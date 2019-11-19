Названы самые «грязные» в мире продукты

Появился список рискованных продуктов.Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний предложили представительницам прекрасного пола изучить список из десяти самых грязных продуктов питания.По мнению специалистов, тщательная обработка этих составляющих ежедневного рациона способна сократить шансы подцепить болезни пищевого происхождения, передает toneto.net.Руководитель проекта Кэтрин Адамс заявила, что, следуя этому списку, можно принять меры предосторожности, тем самым уменьшить шансы заражения и сохранить свое здоровье.Первым номером в списке рискованных продуктов стоит зелень. На загрязнение продукта влияет орошаемая вода и выпас животных. Затем по списку идут яйца. Проблема, по мнению доктора наук Дональда Шафера, в том, что они могут инфицироваться уже внутри курицы, если она заражена, или в курятнике. Профессор рекомендует употреблять в пищу яйца, только обработанные при температуре не менее 160 градусов.Свежий тунец стоит на третьем месте, это связано с высоким содержанием в рыбе ртути.Согласно списку любимые многими устрицы могут распространять опасные бактерии холеры. Поэтому употреблять нужно устриц, пойманных в холодных водах, где бактерии не могут выжить.Готовые салаты, в состав которых входит картофель, также могут стать носителем инфекций. Затем по списку идет непастеризованная молочная и сырная продукция. Хорошо мыть и обрабатывать холодом не менее двух часов ученые рекомендуют помидоры и ягоды, чтобы избавиться от вредных бактерий, которые могут нанести серьезный вред здоровью организма.Замыкает рейтинг мясо, которое необходимо перед употреблением в пищу обрабатывать при высокой температуре. Если следовать всем этим правилам, то удастся снизить риск развития тех или иных заболеваний.