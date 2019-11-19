Назван самый «критический» возраст для раковых заболеваний

Средний показатель — 64 года.Самый высокий риск раковых заболеваний наступает в возрасте около 60 лет.Это выяснилось в ходе исследований американских и российских ученых.При этом средний показатель, по данным Общества клинической онкологии, – 64 года.Чаще всего у женщин в этом возрасте диагностируется рак молочной железы, у мужчин же выявляют заболевание поджелудочной. Рак печени моложе, им чаще страдают в возрасте начиная с 55 лет.Эксперты утверждают, что причиной является некачественное питание, которое особенно усугубляется в старшем возрасте, и накопление токсинов в следствии вредных привычек.Также медики рекомендуют обращать внимание на незначительные симптомы, которые могут являться причиной начальной стадии рака: потоотделение, хрипота, незначительное повышение температуры тела, хроническая усталость и изменения в желудочно-кишечном тракте. Рання диагностика повышает шансы к выздоровлению.