Как похудеть при помощи творога

Медики рассказали об эффективной творожной диете.Этот продукт занимает важное место в меню практически всех худеющих — благодаря огромному количеству полезных микроэлементов ферментам, ускоряющим обмен веществ.Приведенные ниже варианты меню можно использовать не только для составления полноценной диеты, но и в качестве основы для разгрузочных дней и улучшения метаболизма. Стоит отметить: творожной диеты, как и любой другой, состоящей из монопродуктов, не стоит придерживаться дольше трех-пяти дней.Диета №1Классическая творожная диета для похудения: 500 гр творога и 500 мл кефира распределить на пять приемов пищи. В остальное время — пейте воду, зеленый чай, отвары на основе ягод годжи и/или шиповника в неограниченном количестве. Помогает сбросить до 5 кг за три дня.Диета №2Состоит из пяти рекомендованных приемов пищи, в каждый из которых можно съедать сто граммов творога с любимыми наполнителями — орехами, медом, ягодами и фруктами. Полезная опция — добавлять 1–2 столовые ложки отрубей, заранее запаренных в кипятке. Придерживаться рациона от 3 до 5 дней.Диета №3Пожалуй, самая разнообразная диета из предложенных вариантов. На завтрак рекомендуется есть овсяную кашу на воде, кусочек отварного мяса нежирного сорта с различными овощами и чай с медом. На обед — порция творога или любое диетическое блюда на его основе. Приятная поблажка — ржаной тост. Ужин — аналогичный, но от углеводов в виде хлебца придется отказаться. И не забывайте про здоровые перекусы: например, яблоки или апельсины. Данная диета вполне совместима с физическими нагрузками и позволит избавиться от 3–4 кг лишнего веса.Диета №4Меню этой диеты включает в себя 500 граммов творога и один килограмм фруктов (за исключением бананов, винограда, манго) или овощей (сырых или приготовленных на пару). С таким меню можно в короткий срок потерять в весе до 5 кг. Для закрепления результата важно не только строго соблюдать диету, но и грамотно из нее выходить. Чтобы усилия не пропали зря, постепенно добавляйте в меню нежирные сорта мяса и овощи и только через пару дней — привычные для вашего рациона продукты.